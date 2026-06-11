Τζένιφερ Λόπεζ: Με ποιους σταρ του Χόλιγουντ θα έκανε σεξ

Η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε μια αποκαλυπτική εμφάνιση στο podcast «Films To Be Buried With» του συμπρωταγωνιστή της στο «Office Romance», Μπρετ Γκόλντσταϊν.

Η 56χρονη σταρ αναφέρθηκε στην ταινία «True Romance», εξηγώντας πως την εντυπωσίασαν τόσο οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών, ώστε αστειεύτηκε πως «θα έκανε σεξ με οποιονδήποτε από αυτούς». Ανάμεσα στα ονόματα που ανέφερε ήταν οι Κρίστιαν Σλέιτερ, Πατρίσια Αρκέτ, Βαλ Κίλμερ, Μπραντ Πιτ, Γκάρι Όλντμαν, Τζέιμς Γκαντολφίνι, Ντένις Χόπερ και Κρίστοφερ Γουόκεν.

«Αυτό λέει πολλά για τη σκοτεινή πλευρά μου», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας με θαυμασμό για την ένταση και την ωμότητα των χαρακτήρων της ταινίας. Η Λόπεζ παραδέχθηκε πως την ελκύουν οι παθιασμένες, ακραίες ιστορίες αγάπης, περιγράφοντας ουσιαστικά τη γοητεία που της ασκούν οι «τοξικοί» και εμμονικοί έρωτες στην οθόνη.

Η συζήτηση, όμως, πήρε πιο συγκινητική τροπή όταν η τραγουδίστρια και ηθοποιός μίλησε για το διαζύγιό της από τον Μπεν Άφλεκ, με τον οποίο χώρισε το 2024. Όπως αποκάλυψε, μια οικογενειακή βραδιά κατά την οποία παρακολούθησε την ταινία «I’m Still Here» στάθηκε αφορμή για να ξεσπάσει σε κλάματα μπροστά στον πατέρα της, Ντέιβιντ.

Η Λόπεζ εξήγησε πως εκείνη την περίοδο σκεφτόταν έντονα τα παιδιά της, τον ρόλο των γονιών και τη δική της σχέση με τον πατέρα της. Όταν εκείνος την είδε να κλαίει, τη ρώτησε τι συμβαίνει. Εκείνη του απάντησε: «Οι μπαμπάδες είναι τόσο σημαντικοί». Τότε, όπως είπε, εκείνος της έπιασε το πρόσωπο και της είπε: «Σ’ αγαπάω. Πάντα σε αγαπούσα».

Η ίδια παραδέχθηκε πως εκείνη η στιγμή τη «θεράπευσε» και τη βοήθησε να αφήσει πίσω της ένα δύσκολο κεφάλαιο της ζωής της, αλλά και σχέσεις που πλέον ήθελε να ξεπεράσει.

Πηγή: skai.gr

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