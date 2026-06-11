Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κλιμάκωσε περαιτέρω τη ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά απόψε», ενώ υποστήριξε ότι οι ιρανικές αμυντικές και επιθετικές δυνατότητες έχουν σε μεγάλο βαθμό εξουδετερωθεί.

«Σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλες πετρελαϊκές υποδομές και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, κάτι που λειτουργεί εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Μάλιστα, αμέσως μετά την ανάρτησή του, ενισχύοντας περαιτέρω τη σκληρή ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη, μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ υποστήριξε ότι, παρά τις συνεχιζόμενες συνομιλίες με το Ιράν, θα προτιμούσε την κατάληψη του νησιού Χαργκ και τον έλεγχο των ιρανικών ενεργειακών υποδομών.

«Μιλάμε μαζί τους και όλα αυτά, αλλά, ξέρετε, η δική μου προτίμηση ήταν πάντα η ίδια: να πάρουμε το νησί Χαργκ... αυτή θα ήταν η επιλογή που θα προτιμούσα. Δεν ξέρω, όμως, αν η Αμερική έχει το στομάχι για κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαπολύσουν νέα, εντονότερα πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Πέμπτης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι θα προτιμούσε να μην στοχοποιηθούν γέφυρες και εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Θα υπάρξουν περισσότεροι βομβαρδισμοί απόψε. Θα είναι μεγαλύτεροι, πιο ισχυροί», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στo Fox News.

Το νησί Χαργκ, η «οικονομική σανίδα σωτηρίας» του Ιράν

Το νησί Χαργκ αποτελεί την «οικονομική σανίδα σωτηρίας» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς μέσω αυτού διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του ενέχει τον κίνδυνο σοβαρής κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διοχετεύονταν καθημερινά μέσω του νησιού από τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά κοιτάσματα του Ιράν.

Έγγραφο της CIA από το 1984 ανέφερε ότι οι εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ είναι «οι σημαντικότερες σε ολόκληρο το ιρανικό πετρελαϊκό σύστημα» και ότι η απρόσκοπτη λειτουργία τους είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ευημερία του Ιράν.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα TankerTrackers.com, η οποία παρακολουθεί τις μεταφορές αργού πετρελαίου μέσω δορυφορικών εικόνων και ναυτιλιακών δεδομένων, το νησί συνέχισε να φορτώνει πετρελαιοφόρα «αδιάκοπα από την έναρξη του πολέμου».

Η αποθηκευτική ικανότητα του Χαργκ εκτιμάται σε περίπου 30 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ενώ τον Μάρτιο τα αποθέματα αργού που βρίσκονταν στο νησί ανέρχονταν σε περίπου 18 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με το Reuters.

Κλιμάκωση των εχθροπραξιών

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν εκ νέου επιδρομές αργά το βράδυ της Τετάρτης εναντίον ιρανικών ραντάρ, συστημάτων αεράμυνας και άλλων στρατιωτικών στόχων είχαν ως κύριο σκοπό να περιορίσουν την ικανότητα της Τεχεράνης να εντοπίζει και να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις της προηγούμενης ημέρας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για την κατάρριψη επιθετικού ελικοπτέρου Apache του αμερικανικού στρατού, είχαν διαφορετικό στόχο: σταθμούς ελέγχου ιρανικών drones και εγκαταστάσεις ραντάρ κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα πλήγματα της Τετάρτης ήταν ευρύτερης κλίμακας και έπληξαν μεγαλύτερο αριθμό στρατιωτικών στόχων σε διάφορες περιοχές του Ιράν.

Το Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι όλες οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτοάμυνας.

Σε αντίποινα το Ιράν ανακοίνωσε ότι κλείνει το Στενό του Ορμούζ για κάθε θαλάσσια κυκλοφορία, προειδοποιώντας ότι επεκτείνει ουσιαστικά τον αποκλεισμό της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Η Αρχή του Στενού του Ορμούζ του Περσικού Κόλπου, ο φορέας που η Τεχεράνη ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα αναλάβει τη διαχείριση του περάσματος, γνωστοποίησε ότι «το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας» ως απάντηση στην πρόσφατη κλιμάκωση των στρατιωτικών επιθέσεων.



«Συνεχίζονται οι συνομιλίες»

Εν τω μεταξύ, παρά τη συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση που καθιστά αβέβαιη την προοπτική μιας ευρύτερης συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, πηγές και από τις δύο πλευρές δήλωσαν στο Reuters ότι οι έμμεσες διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη μιας ενδιάμεσης συμφωνίας αποκλιμάκωσης.

Σύμφωνα με ιρανικές και δυτικές πηγές, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν μηνύματα σχετικά με ένα προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, ενώ στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται πλέον η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες.

Τρεις ιρανικές πηγές ανέφεραν ότι έχει επιτευχθεί πολιτική κατανόηση σε γενικές γραμμές, ωστόσο παραμένουν ανοιχτές κρίσιμες τεχνικές λεπτομέρειες, κυρίως ως προς τον μηχανισμό απελευθέρωσης δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από έσοδα πετρελαίου του Ιράν που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, η Τεχεράνη ζητά την άμεση αποδέσμευση ποσού μεταξύ 6 και 12 δισ. δολαρίων, ενώ η Ουάσιγκτον προτείνει σταδιακή εκταμίευση των κεφαλαίων για ανθρωπιστικές ανάγκες και απορρίπτει την απευθείας μεταφορά των χρημάτων στο Ιράν.

Άλλος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων που θα αποδεσμευτούν άμεσα, καθώς και για ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα καταβολής των υπόλοιπων περίπου 12 δισ. δολαρίων εντός 60 ημερών.

Ευρωπαίος ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται πλέον σχεδόν αποκλειστικά στις τεχνικές λεπτομέρειες και στο ύψος της χρηματοδότησης που θα είναι διαθέσιμη στην ιρανική οικονομία.

Πηγή με γνώση των αμερικανικών θέσεων επιβεβαίωσε επίσης ότι οι επαφές συνεχίζονται και ότι, αν και υπάρχει πολιτική συμφωνία επί της αρχής, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται τον τρόπο αποδέσμευσης των παγωμένων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με το υπό συζήτηση πλαίσιο, μια ενδιάμεση συμφωνία θα μπορούσε να προβλέπει προσωρινή χαλάρωση των ιρανικών περιορισμών στο Στενό του Ορμούζ και σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας, σε συνδυασμό με την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού σε ιρανικά λιμάνια. Αντίθετα, τα πιο ακανθώδη ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τον εμπλουτισμό ουρανίου και τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου υλικού αναμένεται να παραπεμφθούν σε μεταγενέστερο γύρο διαπραγματεύσεων.



Πηγή: skai.gr

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