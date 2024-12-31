Σταθερά τα τιμολόγια της ΔΕΗ και τον Ιανουάριο

Σταθερές διατήρησε η ΔΕΗ τις τιμές ρεύματος στο «πράσινο» τιμολόγιο για τον Ιανουάριο. Συγκεκριμένα, η Επιχείρηση προσφέρει τιμή 0,15475 ευρώ την kWh για τις καταναλώσεις έως 500 κιλοβατώρες και 0,16399 ευρώ για πάνω από τις 500 κιλοβατώρες. Το πάγιο είναι στα πέντε ευρώ.

Το νυχτερινό τιμολόγιο ορίστηκε στα 0,13088 ευρώ ανά kWh.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις αναγραφόμενες τελικές τιμές περιλαμβάνεται έκπτωση 23% στις βασικές τιμές προμήθειας για τον Ιανουάριο 2025, καθώς κι η χρέωση του Μηχανισμού Διακύμανσης.

Όλη τη χρονιά που τελειώνει σήμερα, η ΔΕΗΔΕΗ +1,73% εξομάλυνε τις έντονες διακυμάνσεις στη χονδρική αγορά ενέργειας, με εκπτώσεις προς τους πελάτες της που συνολικά ξεπέρασαν τα 550 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.