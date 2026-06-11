Η Νέα Υόρκη βρίσκεται σε κατάσταση παροξυσμού, καθώς οι Knicks γύρισαν από το -29, νίκησαν με έναν πόντο τους San Antonio Spurs, έκαναν το 3-1 στη σειρά των τελικών του NBA και βρίσκονται μία νίκη μακριά, από το να ζωντανέψουν μέχρι και οι μούμιες στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Το Χόλιγουντ μπορεί να βρίσκεται χιλιάδες μίλια μακριά, αλλά τους πιο φανατικούς οπαδούς στον πλανήτη μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών, τους έχει το κινηματογραφικό - και θεατρικό - τζετ σετ της Νέας Υόρκης. Ο Άνταμ Σάντλερ, ο Σπάικ Λι, ο Τίμοτε Σαλαμέ, ο Τζέρι Σάινφελντ, αλλά και η Τέιλορ Σουίφτ, έκαναν σαν τρελοί με την τρομερή ανατροπή των Knicks, αλλά εκείνος που ξεσάλωσε πραγματικά, ήταν ο Μπεν Στίλερ, ο οποίος δεν άφησε την κάμερα όσο χοροπηδούσε από τη χαρά του, καθώς ο σκηνοθέτης πρέπει να είναι πάντα σε επιφυλακή.

Πηγή: skai.gr

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