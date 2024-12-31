Συνολικά 16.750.792,65 ευρώ καταβλήθηκαν την τελευταία εβδομάδα, (από την Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024, ως και σήμερα Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024), ως προκαταβολή 86% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής, προς 1.533 επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες στις περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων, Λάρισας και Καρδίτσας της περιφέρειας Θεσσαλίας, που επλήγησαν από τον «Daniel».

Όπως αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, με τις ανωτέρω πληρωμές έχουν καταβληθεί συνολικά 183.701.519,24 ευρώ, ως προκαταβολή, προς 17.435 δικαιούχους.

Παράλληλα, σε 5.619 περιπτώσεις επιχειρήσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφικών μονάδων, η πρώτη αρωγή, συνολικού ύψους 16.998.000,00 ευρώ, που είχε χορηγηθεί συμψηφίστηκε με το ποσό που αναλογούσε στο ποσό της προκαταβολής του 86% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής. Συνεπώς, η φάση της χορήγησης της προκαταβολής του 86% της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες έχει ολοκληρωθεί για 23.054 δικαιούχους με το συνολικό ύψος της επιχορήγησης να φθάνει τα 200.699.519,24 ευρώ.

«Σε συνέχεια της στενής μας συνεργασίας με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ακολουθώντας την οδηγία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προχωρά και συνεχίζει στην άμεση υλοποίηση της επαυξημένης προκαταβολής για το 86% της κρατικής αρωγής. Μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της προκαταβολής του 86% της κρατικής αρωγής για περισσότερες από 23.000 επιχειρήσεις και αγρότες, προκαταβολής που αντιστοιχεί σε 200,7 εκατ. ευρώ, μετά τις πλημμύρες του 2023. Προκαταβολής που μπορεί να φτάσει και τις 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση ή ανά αγροτική εκμετάλλευση», δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, Χρήστος Τριαντόπουλος.

Τέλος, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η γενική γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τις επιτροπές και τα κλιμάκια κρατικής αρωγής της περιφέρειας Θεσσαλίας και της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνεχίζει την υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής, με τις καταβολές της αυξημένης προκαταβολής του 86% της τελικής επιχορήγησης, ανάλογα με τη ροή των στοιχείων από τις περιφέρειες.

