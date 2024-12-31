Χρηματιστήριο: Στις 1.465,06 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση του 2024, με την αγορά να κινείται πάνω από τις 1.460 μονάδες, εν μέσω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 1.465,06 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,60%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 34,98 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,68%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+2,95%), της ΔΕΗ (+1,65%), της Μυτιληναίος (+1,39%) και της Σαράντης (+1,31%).

Αντιθέτως, μικρή πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-0,17%) και του ΔΑΑ (-0,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank με 1.713.423 και 826.407 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Τέρνα Ενεργειακή με 9,65 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 2,79 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 75 μετοχές, 31 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Vivado +9,93% και Ξυλεμπορία (π) +7,78%.

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Κτήμα Λαζαρίδη -2,05% και Lavipharm -1,76%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

