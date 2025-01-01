Κομισιόν: Η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει τη διακοπή της ροής του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάθμισε τις επιπτώσεις της διακοπής των ρωσικών εξαγωγών φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας την Τετάρτη, λέγοντας ότι η διακοπή την 1η Ιανουαρίου ήταν αναμενόμενη και ότι το μπλοκ ήταν προετοιμασμένο γι' αυτό.

«Η ευρωπαϊκή υποδομή φυσικού αερίου είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να παρέχει φυσικό αέριο μη ρωσικής προέλευσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ) μέσω εναλλακτικών οδών», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Η ευρωπαϊκή υποδομή έχει ενισχυθεί με σημαντικές νέες δυνατότητες εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου από το 2022», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

