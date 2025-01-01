Πρώτος αντίκτυπος από τη διακοπή ρωσικών ροών φυσικού αερίου: Χωρίς θέρμανση και ζεστό νερό η Υπερδνειστερία

Η αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία διέκοψε την παροχή θέρμανσης και ζεστού νερού στα νοικοκυριά, αφού η Ρωσία σταμάτησε την παροχή φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας, σύμφωνα με το Guardian.

«Δεν υπάρχει θέρμανση ή ζεστό νερό», δήλωσε υπάλληλος της τοπικής εταιρείας ενέργειας Tirasteploenergo στο Reuters τηλεφωνικά από την Τιρασπόλ, την κύρια πόλη της αποσχισθείσας περιοχής. Είπε επίσης ότι δεν γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει η κατάσταση.

Η Υπερδνειστερία είναι μια φιλορωσική οντότητα που αποσχίστηκε από την υπόλοιπη Μολδαβία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991. Η περιοχή λάμβανε ρωσικό φυσικό αέριο μέσω της Ουκρανίας, αλλά η εν λόγω οδός προμήθειας διακόπηκε την Τετάρτη μετά τη λήξη της συμφωνίας διαμετακόμισης μεταξύ των δύο εμπόλεμων χωρών.

Μια δήλωση στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενέργειας ανέφερε ότι οι διακοπές θέρμανσης τέθηκαν σε ισχύ στις 7 το πρωί τοπική ώρα την Τετάρτη, αλλά ορισμένες εγκαταστάσεις όπως τα νοσοκομεία εξαιρέθηκαν.

Η εταιρεία προέτρεψε τους κατοίκους να ντύνονται ζεστά, να συγκεντρώνουν τα μέλη της οικογένειας μαζί σε ένα δωμάτιο, να κρεμούν κουβέρτες ή χοντρές κουρτίνες στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες και να χρησιμοποιούν ηλεκτρικές θερμάστρες.

«Απαγορεύεται η χρήση σόμπας αερίου ή ηλεκτρικής κουζίνας για τη θέρμανση του διαμερίσματος - αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραγωδία», ανέφερε η εταιρεία.

Η Υπερδνειστερία γειτνιάζει γενικά ειρηνικά δίπλα με τη Μολδαβία μετά από έναν σύντομο μετασοβιετικό πόλεμο το 1992. Περίπου 1.500 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται στην περιοχή.

Το τοπικό κοινοβούλιο είχε στείλει τον περασμένο μήνα έκκληση στο Κρεμλίνο και το ρωσικό κοινοβούλιο να καταλήξουν σε νέα συμφωνία με την Ουκρανία για να μπορέσει να συνεχιστεί η προμήθεια φυσικού αερίου. Η Μόσχα ανέφερε τότε ότι θα προστατεύσει τους πολίτες και τους στρατιώτες της στην Υπερδνειστερία.

Μέχρι τη λήξη της συμφωνίας διαμετακόμισης φυσικού αερίου με την Ουκρανία, η Ρωσία προμήθευε τη Μολδαβία με περίπου 2 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, τα οποία αντλούσε μέσω της Υπερδνειστερίας.

Η Μολδαβία κατηγορεί τη Ρωσία ότι εκμεταλλεύεται την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Μόσχα για να αποσταθεροποιήσει τη χώρα, κάτι που η Μόσχα αρνείται.

Πηγή: skai.gr

