Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος προμηθεύονται 14 νέους προσομοιωτές εκπαίδευσης για μηχανοδηγούς και σταθμάρχες

Στην προμήθεια 14 νέων προσομοιωτών εκπαίδευσης για μηχανοδηγούς και σταθμάρχες προχωρούν οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, «μια σημαντική επένδυση για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού του ελληνικού σιδηροδρόμου».

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ανακοίνωσαν την υπογραφή δύο συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια 6 προσομοιωτών εκπαίδευσης μηχανοδηγών και 8 προσομοιωτών ρύθμισης κυκλοφορίας και τηλεδιοίκησης για σταθμάρχες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι νέοι προσομοιωτές αναμένεται να παραδοθούν εντός του 2026 και θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης μηχανοδηγών, σταθμαρχών, ελεγκτών κυκλοφορίας και λοιπού προσωπικού κρίσιμων καθηκόντων. Θα προσομοιώνουν περισσότερα από 500 χιλιόμετρα βασικών ελληνικών σιδηροδρομικών διαδρομών, επιτρέποντας την εκπαίδευση σε ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας.

Μέσω των προσομοιωτών, το προσωπικό θα μπορεί να εκπαιδεύεται τόσο σε σενάρια κανονικής κυκλοφορίας όσο και σε υποβαθμισμένες ή έκτακτες συνθήκες, όπως παραβίαση σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, απρόβλεπτα περιστατικά στο δίκτυο και λειτουργία του ETCS.

«Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η πρακτική κατάρτιση, η ετοιμότητα αντίδρασης και η αξιολόγηση δεξιοτήτων σε ασφαλές και πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι προσομοιωτές εκπαίδευσης μηχανοδηγών θα περιλαμβάνουν φυσικά χειριστήρια οδήγησης και πέδησης, συστήματα απεικόνισης υψηλής ανάλυσης, οθόνες αφής και λοιπές λειτουργίες, καθώς και λογισμικό προσομοίωσης ηλεκτροκίνητης μηχανής.

Το σύστημα προσομοίωσης ρύθμισης κυκλοφορίας και τηλεδιοίκησης θα περιλαμβάνει οκτώ θέσεις εκπαιδευομένων και έναν σταθμό εκπαιδευτή, δίνοντας τη δυνατότητα προσομοίωσης ηλεκτρονικού συστήματος διασφάλισης, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και επιχειρησιακών σεναρίων διαχείρισης κυκλοφορίας.

«Με την επένδυση αυτή, οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος διαμορφώνουν μια νέα βάση για πιο πρακτική, επαναλαμβανόμενη και αξιολογήσιμη εκπαίδευση, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής πειθαρχίας, της κοινής αντίληψης μεταξύ των κρίσιμων ειδικοτήτων και της συνολικής ασφάλειας του ελληνικού σιδηροδρόμου» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε: «Η ασφάλεια ξεκινά από την εκπαίδευση. Από τις πρώτες ημέρες στο υπουργείο, θέσαμε έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: η εκπαίδευση στον ελληνικό σιδηρόδρομο να πάψει να είναι κυρίως θεωρία, χαρτιά και διαδικασίες, και να περάσει σε ένα σύγχρονο και πρακτικό μοντέλο, με πραγματική προσομοίωση συνθηκών λειτουργίας. Η προμήθεια των νέων προσομοιωτών είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι μηχανοδηγοί, οι σταθμάρχες και το προσωπικό κυκλοφορίας πρέπει να μπορούν να εκπαιδεύονται σε όλα τα σενάρια: από την κανονική λειτουργία μέχρι την παραβίαση σηματοδότη, την υπέρβαση ταχύτητας, τη λειτουργία του ETCS, τις υποβαθμισμένες συνθήκες και τα έκτακτα περιστατικά».

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστος Παληός, δήλωσε: «Για τους Σιδηροδρόμους Ελλάδος, η εκπαίδευση δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Είναι βασικός πυλώνας ασφάλειας, αξιοπιστίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Με την προμήθεια των προσομοιωτών, τα στελέχη μας σε κρίσιμες ειδικότητες θα μπορούν να εκπαιδεύονται σε ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας, να δοκιμάζουν σενάρια υποβαθμισμένης λειτουργίας και έκτακτων περιστατικών, και να αξιολογούνται με πιο συστηματικό τρόπο. Ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρόμου δεν αφορά μόνο τις γραμμές, τα συστήματα και τις υποδομές. Αφορά και τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύουμε, προετοιμάζουμε και στηρίζουμε το προσωπικό που κρατά καθημερινά το δίκτυο σε λειτουργία. Αυτόν ακριβώς τον ρόλο έρχεται να υπηρετήσει η νέα Σιδηροδρομική Ακαδημία».

Πηγή: skai.gr

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