Ματ Σάκμαν: Σκηνοθετεί τη σειρά «Discretion» με τις Νικόλ Κίντμαν και Ελ Φάνινγκ

Ο σκηνοθέτης του «Fantastic Four: First Steps», Ματ Σάκμαν, ανέλαβε τη σκηνοθεσία των πρώτων επεισοδίων της σειράς «Discretion» του Paramount+, στην οποία πρωταγωνιστούν και εκτελούν χρέη εκτελεστικών παραγωγών η Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) και η Ελ Φάνινγκ.

Ο Σάκμαν θα είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός στο δικαστικό θρίλερ της A24, το οποίο εξασφάλισε η πλατφόρμα τον περασμένο Οκτώβριο μετά από μια σκληρή «μάχη» προσφορών, παίρνοντας απευθείας έγκριση για τη δημιουργία ολόκληρης σεζόν. Η παραγωγή είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει αργότερα φέτος.

Το σενάριο υπογράφει η Τσάντλερ Μπέικερ, συγγραφέας του «The Husbands», βασιζόμενη σε δικό της διήγημα, έχοντας παράλληλα και τον ρόλο της εκτελεστικής παραγωγού.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «η Lenny (Φάνινγκ), μια ασκούμενη δικηγόρος σε μια διάσημη νομική εταιρεία του Ντάλας ξεσκεπάζει ένα δίκτυο συμφωνιών εμπιστευτικότητας που κρύβουν μια σκοτεινή αλήθεια. Όταν συνειδητοποιεί ότι έχει υπογράψει και η ίδια την συμφωνία, έρχεται σε άμεση σύγκρουση με την πιο ισχυρή γυναίκα-συνεργάτη της εταιρείας, τη Sharon (Κίντμαν). Αυτή η ανακάλυψη ανατρέπει τη σχέση μέντορα-προστατευόμενης και θέτει το ερώτημα: ποιος έχει το δικαίωμα να κρατά μυστικά και με τι κόστος;».

Το «Discretion» αποτελεί την τηλεοπτική επανένωση του Σάκμαν με την Φάνινγκ, καθώς ο δημιουργός είχε σκηνοθετήσει τον επιτυχημένο πιλότο της σειράς «The Great» (Hulu), όπου η ηθοποιός πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Νίκολας Χουλτ (Nicholas Hoult), σύμφωνα με το Deadline.

Το πρόγραμμα του σκηνοθέτη παραμένει ιδιαίτερα φορτωμένο, καθώς πρόσφατα ολοκλήρωσε τη σκηνοθεσία του πιλότου και του φινάλε της σειράς «Wild Things» (Apple TV+), με πρωταγωνιστές τους Τζουντ Λο (Jude Law) και 'Αντριου Γκάρφιλντ (Andrew Garfield) στους ρόλους των διάσημων ταχυδακτυλουργών Siegfried & Roy. Παράλληλα, στα επόμενα σχέδιά του περιλαμβάνεται η σκηνοθεσία της νέας, άτιτλης ακόμα ταινίας του franchise Planet of the Apes για την 20th Century Studios, όπου θα συνεργαστεί ξανά με τον συν-σεναριογράφο του Fantastic Four: First Steps, Τζος Φρίντμαν.

Πηγή: skai.gr

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