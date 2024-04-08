ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι τρεις βασικοί δείκτες έκλεισαν σχεδόν αμετάβλητοι.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 11,24 μονάδων (–0,03%), στις 38.892,80 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 5,43 μονάδων (+0,03%) στις 16.253,95 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 1,95 μονάδων (–0,04%) στις 5.202,39 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

