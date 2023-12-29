Με υψηλά κέρδη 39,08% έκλεισε το 2023 το Χρηματιστήριο Αθηνών, κινούμενο στις κορυφές της παγκόσμιας κατάταξης των χρηματιστηριακών αγορών.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 22 δισ. ευρώ, ενώ η σημαντική άνοδος των τιμών των μετοχών συνοδεύτηκε και από αύξηση της αξίας των συναλλαγών, με τις μέσες ημερήσιες συναλλαγές να διαμορφώνονται στα 111 εκατ. ευρώ, σχεδόν 50% υψηλότερα από πέρυσι.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στην τελευταία συνεδρίαση του 2023 έκλεισε στις 1.293,14 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,58%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 62,13 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 17.095.755 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,62%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+3,22%), της Ελλάκτωρ (+2,00%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,67%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσε η Motor Oil (-1,16%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 4.258.408 και 3.232.283 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 9,00 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 6,47 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 69 μετοχές, 35 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (π) +9,46% και Moda Bango +7,91%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Trastor -7,14% και Ακρίτας -6,06%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 21,4500 -0,23%

ALPHA BANK: 1,5390 +3,22%

AEGEAN AIRLINES: 11,3400 +1,43%

VIOHALCO: 5,2600 +0,57%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,1600 +0,15%

ΔΕΗ: 11,1600 -0,18%

COCA COLA HBC:26,4200 +0,65%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5500 +2,00%

ΕΛΠΕ: 7,2800 +0,28%

ELVALHALCOR: 1,8500 -0,11%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,2900 +0,80%

ΕΥΔΑΠ: 6,0900 +1,67%

EUROBANK: 1,6100 +0,59%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,6200 +1,44%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7600 +1,20%

MOTOR OIL: 23,7600 -1,16%

JUMBO: 25,1200 +0,88%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,7000 +0,11%

ΟΛΠ:23,2000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 15,3700 +0,33%

ΟΤΕ: 12,9000 +1,49%

AUTOHELLAS:12,7800 -0,16%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,2000 -0,06%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,3800 +0,24%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,9000 +0,38%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

