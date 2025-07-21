ΗΠΑ: Ο Σκοτ Μπέσεντ ζητά έρευνα για «ολόκληρο το ίδρυμα της Fed»

Ασφυκτική πίεση ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανεξαρτησία της Fed. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ζήτησε έρευνα για «ολόκληρο το ίδρυμα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας», στο τελευταίο σημάδι του πώς κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ ασκούν έντονες πιέσεις στην κεντρική τράπεζα αναφέρουν οι FT.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξετάσουμε ολόκληρο το ίδρυμα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και αν έχει σημειώσει επιτυχία», δήλωσε ο Μπέσεντ στο CNBC τη Δευτέρα.

Τα σχόλια του Μπέσεντ έρχονται καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του έχουν επικρίνει έντονα την Fed και τον πρόεδρό της Τζερόμ Πάουελ για την άρνησή τους να μειώσουν τα επιτόκια. Ο Τραμπ ρώτησε την περασμένη εβδομάδα μια ομάδα Ρεπουμπλικανών νομοθετών αν θα έπρεπε να απολύσει τον Πάουελ, αλλά αργότερα διευκρίνισε ότι δεν είχε σχέδια να το κάνει εκτός αν χρειαστεί να «φύγει για απάτη».

Η κυβέρνηση του Τραμπ άνοιξε επίσης πρόσφατα ένα νέο μέτωπο στην εκστρατεία της κατά της Fed, με τον διευθυντή προϋπολογισμού του προέδρου Ράσελ Βόουτ να ισχυρίζεται επανειλημμένα ότι σε μια ανακαίνιση, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, της έδρας της κεντρικής τράπεζας παραπέμπει σε «κατάφωρη κακοδιαχείριση».

Ο Μπέσεντ ενέτεινε την κριτική του προς την Fed τη Δευτέρα, λέγοντας ότι αν η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας είχε κάνει τόσα λάθη, «τότε θα εξετάζαμε γιατί συνέβη αυτό».

Ο γενικός επιθεωρητής της Fed εξετάζει την ανακαίνιση των κεντρικών της γραφείων, η οποία περιλαμβάνει δύο κτίρια με προϋπολογισμό τουλάχιστον 700 εκατ. δολαρίων. Ο Πάουελ έχει γράψει επιστολές σε ανώτερους γερουσιαστές για να εξηγήσει πώς η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ περιορίζει το κόστος.

Τη Δευτέρα, η Fed δημοσίευσε μια βιντεοσκοπημένη ξενάγηση των δύο κτιρίων, τα οποία χτίστηκαν τη δεκαετία του 1930 και βρίσκονται υπό κατασκευή.

Η εστίαση στα σχέδια των γραφείων έρχεται μετά από επανειλημμένες επιθέσεις του Τραμπ στον Πάουελ για τη στάση της Fed σχετικά με τα επιτόκια, με τον πρόεδρο να χαρακτηρίζει τον πρόεδρο της κεντρικής τράπεζας «πεισματάρικο μουλάρι».

Μετά την εφαρμογή μειώσεων επιτοκίων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο, οι περισσότεροι φορείς καθορισμού επιτοκίων θέλουν να διατηρήσουν το κόστος δανεισμού σταθερό στο 4,25 έως 4,5%, καθώς σταθμίζουν τον αντίκτυπο του εμπορικού πολέμου του προέδρου των ΗΠΑ στον πληθωρισμό.

Τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τον Ιούνιο έδειξαν ότι οι τιμές αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Φεβρουάριο, με το συνολικό ποσοστό να φτάνει το 2,7%. Οι κεντρικοί τραπεζίτες στοχεύουν σε πληθωρισμό 2% για τις καταναλωτικές δαπάνες.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν περαιτέρω αυξήσεις στις πιέσεις στις τιμές τους επόμενους μήνες, αλλά ο Τραμπ θέλει τα επιτόκια να μειωθούν στο 1%.

Ο Μπέσεντ ισχυρίστηκε ότι η Fed «καλλιεργεί φόβους για τους δασμούς» και είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν δει «μεγάλα νούμερα πληθωρισμού».

Ο Μπέσεντ θεωρούνταν ένας από τους επικρατέστερους για να αντικαταστήσει τον Πάουελ, ο οποίος πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου τον Μάιο του 2026. Αλλά ο Τραμπ δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι ήταν χαρούμενος που ο Μπέσεντ έχει αναλάβει υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, πριν δηλώσει ότι ο πρόεδρος του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ, ήταν μεταξύ των κορυφαίων υποψηφίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.