Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι η νέα δέσμη μέτρων που αποσκοπεί στον περιορισμό της ροής καυσίμων που παράγονται από ρωσικό πετρέλαιο δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν από τον Ιανουάριο, μετριάζοντας ορισμένες ανησυχίες για τον αντίκτυπο στην ήδη πιεσμένη αγορά ντίζελ.

Σε νομικά κείμενα που δημοσιεύθηκαν το Σαββατοκύριακο, η ΕΕ ανέφερε ότι η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Προηγήθηκε ανακοίνωση την Παρασκευή ότι η ΕΕ θα προχωρήσει στην απαγόρευση εισαγωγής επεξεργασμένων προϊόντων, κυρίως ντίζελ, που παράγονται σε τρίτες χώρες με χρήση ρωσικού αργού.

Το μέτρο αποτελεί στην ουσία απαγόρευση μιας από τις βασικές μεθόδους παράκαμψης των κυρώσεων κατά των ρωσικών προμηθειών. Από τότε που τέθηκαν σε ισχύ οι περιορισμοί, μεγάλοι αγοραστές του ρωσικού πετρελαίου, όπως η Ινδία, μπορούσαν να επεξεργάζονται το αργό που αγόραζαν φθηνά από τη Ρωσία και στη συνέχεια να πωλούν τα καύσιμα που παρήγαν στην Ευρώπη.

Το ασφάλιστρο των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για το ντίζελ σε σχέση με το αργό μειώθηκε τη Δευτέρα μετά την ανακοίνωση.

«Η ΕΕ έδωσε μια ανάσα στις αγορές ντίζελ με τη δημοσίευση, την τελευταία στιγμή, της μεταβατικής περιόδου έξι μηνών για τις εισαγωγές ρωσικών επεξεργασμένων προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες», δήλωσε η Φλοράνς Σμιτ, αναλύτρια στη Rabobank.

Η καθυστέρηση στην εφαρμογή σημαίνει ότι η επιπλέον πίεση στις προμήθειες ντίζελ θα προκύψει σε μια περίοδο που οι αγορές αργού αναμένεται να έχουν υπερπροσφορά, περιορίζοντας ενδεχομένως τον αντίκτυπο, πρόσθεσε.





Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.