Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,76% - Στα 179,1 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με «βαρίδι» τις αποκοπές μερισμάτων της ΔΕΗ και της Jumbo.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.970,41 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,76%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.967,30 μονάδες (-0,92%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 179,1 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.466.886 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,84%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,15 %.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΔΑΑ (+2,31%), της Aegean Airlines (+1,26%) και της Lamda Development (+0,76%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-3,01%), της Alpha Bank (-2,60%), της Jumbo (-1,94%) και της Elvalhalcor (-1,69%). Οι μετοχές της Jumbo και της ΔΕΗ διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα.
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Attica Bank διακινώντας 9.586.410 και 5.905.506 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 30,19 εκατ. ευρώ και η Μυτιληναίος με 27,76 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 47 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (+28,68%) και Ξυλεμπορία(π) (+15,70%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος(-7,64%) και Μουζάκης (κ) (-4,84%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 5,9900 +0,17%
OPTIMA: 7,2200 -0,96%
ΚΥΠΡΟΥ: 6,5200 αμετάβλητη
ΤΙΤΑΝ: 38,0000 -0,39%
ALPHA BANK: 3,2640 -2,60%
AEGEAN AIRLINES: 12,9000 +1,26%
VIOHALCO: 6,2400 -1,42%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 21,2800 -1,12%
ΔΑΑ: 10,1800 +2,31%
ΔΕΗ: 14,1700 -3,01%
COCA COLA HBC: 46,3000 -0,22%
ΕΛΠΕ: 7,7700 -0,26%
ELVALHALCOR: 2,6250 -1,69%
ΕΘΝΙΚΗ: 11,8200 -0,88%
ΕΥΔΑΠ: 6,1300 αμετάβλητη
EUROBANK: 3,1400 -1,16%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,6300 +0,76%
MOTOR OIL: 25,7800 -0,39%
JUMBO: 303400 -1,94%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 46,1600 +0,48%
ΟΛΠ: 47,1500 -0,95%
ΟΠΑΠ: 19,0200 -0,94%
ΟΤΕ: 15,3100 -1,35%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,7520 +0,33%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5000 -1,46%
