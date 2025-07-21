Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,76% - Στα 179,1 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με «βαρίδι» τις αποκοπές μερισμάτων της ΔΕΗ και της Jumbo.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.970,41 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,76%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.967,30 μονάδες (-0,92%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 179,1 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.466.886 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,84%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,15 %.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΔΑΑ (+2,31%), της Aegean Airlines (+1,26%) και της Lamda Development (+0,76%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-3,01%), της Alpha Bank (-2,60%), της Jumbo (-1,94%) και της Elvalhalcor (-1,69%). Οι μετοχές της Jumbo και της ΔΕΗ διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Attica Bank διακινώντας 9.586.410 και 5.905.506 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 30,19 εκατ. ευρώ και η Μυτιληναίος με 27,76 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 47 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (+28,68%) και Ξυλεμπορία(π) (+15,70%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος(-7,64%) και Μουζάκης (κ) (-4,84%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 5,9900 +0,17%

OPTIMA: 7,2200 -0,96%

ΚΥΠΡΟΥ: 6,5200 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 38,0000 -0,39%

ALPHA BANK: 3,2640 -2,60%

AEGEAN AIRLINES: 12,9000 +1,26%

VIOHALCO: 6,2400 -1,42%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 21,2800 -1,12%

ΔΑΑ: 10,1800 +2,31%

ΔΕΗ: 14,1700 -3,01%

COCA COLA HBC: 46,3000 -0,22%

ΕΛΠΕ: 7,7700 -0,26%

ELVALHALCOR: 2,6250 -1,69%

ΕΘΝΙΚΗ: 11,8200 -0,88%

ΕΥΔΑΠ: 6,1300 αμετάβλητη

EUROBANK: 3,1400 -1,16%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6300 +0,76%

MOTOR OIL: 25,7800 -0,39%

JUMBO: 303400 -1,94%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 46,1600 +0,48%

ΟΛΠ: 47,1500 -0,95%

ΟΠΑΠ: 19,0200 -0,94%

ΟΤΕ: 15,3100 -1,35%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,7520 +0,33%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5000 -1,46%

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ και παραχωρούνται σε συνδρομητές μόνον για συγκεκριμένη χρήση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

