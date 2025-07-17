Ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Wall Street τονίζουν τη σημασία μιας ανεξάρτητης Ομοσπονδιακής Τράπεζας, καθώς εντείνεται η πίεση του Λευκού Οίκου στον Τζερόμ Πάουελ, σημειώνει το Yahoo Finance.

Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Jamie Dimon, ο διευθύνων σύμβουλος της Bank of America, Brian Moynihan, η διευθύνουσα σύμβουλος της Citigroup, Jane Fraser και ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, David Solomon, επιχειρηματολόγησαν αυτή την εβδομάδα σχετικά με το γιατί είναι τόσο κρίσιμο για τις χρηματοπιστωτικές αγορές να λειτουργεί αυτόνομα η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ.

«Η ανεξαρτησία της Fed είναι πολύ σημαντική και είναι κάτι για το οποίο πρέπει να αγωνιστούμε για να το διατηρήσουμε», δήλωσε ο Solomon στο CNBC την Τετάρτη.

«Η σταθερότητα των ΗΠΑ είναι στην πραγματικότητα απαραίτητη και σημαντική για ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε ο Moynihan σε ξεχωριστή συνέντευξη στο CNBC την Τετάρτη και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι μια σταθερή Fed, μια ανεξάρτητη Fed, είναι το κλειδί για αυτό».

«Σε ένα χρόνο, θα έχουμε νέο πρόεδρο της Fed, διότι αυτό είναι δικαίωμα του προέδρου», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο γεγονός ότι η θητεία του Πάουελ λήγει τον ερχόμενο Μάιο. «Αλλά νομίζω ότι η αγορά θα έβλεπε πραγματικά μια αλλαγή πρόωρα ως κάτι πολύ διαφορετικό».

Οι επενδυτές αντέδρασαν πράγματι αρνητικά την Τετάρτη σε πολλαπλές αναφορές ότι ο Τραμπ ήταν κοντά στην απόλυση του Πάουελ. Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν και το δολάριο υποχώρησε πριν ο Τραμπ δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι «δεν σχεδιάζει» να απολύσει τον Πάουελ.

Ωστόσο, ο Τραμπ άφησε ανοιχτή την πόρτα σε αυτό το ενδεχόμενο. «Δεν αποκλείω τίποτα, αλλά νομίζω ότι είναι εξαιρετικά απίθανο, εκτός αν πρέπει να φύγει για απάτη», δήλωσε.

Η Φρέιζερ της Citigroup ήταν μεταξύ των άλλων μεγάλων τραπεζικών στελεχών που έκαναν δημόσια γνωστές τις απόψεις της αυτή την εβδομάδα.

Σε μια δήλωση που μοιράστηκε με το Yahoo Finance και άλλα μέσα ενημέρωσης, επεσήμανε ότι «η ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ οδηγεί στην αξιοπιστία της. Είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα των κεφαλαιαγορών μας και την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ».

Αλλά ο CEO που πρώτος τοποθετήθηκε αυτή την εβδομάδα ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη επιρροή στη Wall Street και την Ουάσιγκτον, ο Dimon της JPMorgan. Τον Απρίλιο, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι άκουσε τον Ντίμον προτού κάνει πίσω στους δασμούς της «Ημέρας της Απελευθέρωσης», οι οποίοι προκάλεσαν πανικό στην αγορά.

Ο Dimon δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι η ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας είναι «απολύτως κρίσιμη» για τον Πάουελ και όποιον τον διαδεχθεί στην προεδρία της κεντρικής τράπεζας.

«Το να παίζεις με τη Fed μπορεί συχνά να έχει δυσμενείς συνέπειες», ανέφερε ο Dimon μετά την ανακοίνωση των κερδών της JPMorgan για το πρώτο τρίμηνο, προσθέτοντας ότι μπορεί να παράγει «το απολύτως αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που μπορεί να ελπίζεις».

Πηγή: skai.gr

