Η Ρωσία αυξάνει τα επιτόκια στο 12% μετά την υποχώρηση του ρουβλίου Οικονομία 12:32, 15.08.2023

Το ρούβλι έπεσε πάνω από 100 ανά δολάριο ΗΠΑ τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας να πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση