Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας για τη «βουτιά» στο ρούβλι Οικονομία 20:55, 14.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το νόμισμα υποχώρησε 1,5% στα 100,975 παρόλο που η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας προσπάθησε να σταματήσει την πτώση σταματώντας τις αγορές συναλλάγματος στην εγχώρια αγορά για το υπόλοιπο του 2023