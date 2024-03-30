Μιχαηλίδου: Στα άμεσα σχέδια η υλοποίηση προγραμμάτων για τη νεανική απασχόληση

Tη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα διαθέτει το απαραίτητο δυναμικό για να πρωταγωνιστήσει στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο μέλλον, εξέφρασε η υπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της στο 18ο πολυσυνέδριο «Καινοτομία & Ανάπτυξη» του ιστοτόπου ka-business.gr, που πραγματοποιείται σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Γνωστοποίησε δε, ότι είναι στα άμεσα σχέδια της κυβέρνησης η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων για την ένταξη νέων στην αγορά εργασίας, την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας.

«Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, μπορούν να οδηγήσουν στην καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας και στη στροφή προς μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία για τις επόμενες γενιές» υπογράμμισε η υπουργός.

Χαρακτήρισε τη νεανική ανεργία ως μια από τις πιο διαδεδομένες προκλήσεις για τη σύγχρονη κοινωνία, η οποία όχι απλά στερεί από τους νέους τη δυνατότητα να συνεισφέρουν ενεργητικά στην οικονομία, αλλά και υπονομεύει την κοινωνική συνοχή. «Τα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης και η ενθάρρυνση της καινοτομίας είναι σημαντικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση μιας οικονομίας που θα ευημερεί στο μέλλον, εξασφαλίζοντας παράλληλα ευκαιρίες για όλους. Το πρόβλημα αυτό ανιχνεύεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και γι' αυτό το λόγο οι πόροι προς επένδυση είναι περισσότεροι από ποτέ. Γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα αλλά και αποτελεσματικά, ώστε να βρεθούν οι τρόποι απορρόφησής τους στην αγορά εργασίας» τόνισε.

Πρόσθεσε πως η αναντιστοιχία των προσφερόμενων δεξιοτήτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας είναι σημαντικό αίτιο για τη χαμηλή συμμετοχή των νέων στην αγορά εργασίας. «Για το σκοπό αυτό, η σημασία της κατάρτισης των νέων δεν μπορεί να υποτιμηθεί μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς.

Η διαρκής εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναδεικνύονται σε απαραίτητες προϋποθέσεις για να διασφαλίσουμε καλές δουλειές για τους νέους μας, αλλά και για να αποκτήσουν την απαραίτητη προσαρμοστικότητα στις νέες προκλήσεις που έρχονται. Τομείς όπως η πράσινη ενέργεια, η ψηφιακή τεχνολογία, η βιώσιμη γεωργία και η υγεία θα βρεθούν, αν δεν βρίσκονται ήδη, στο επίκεντρο των αναγκών για τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, την πράσινη τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα είναι απαραίτητη» σημείωσε η υπουργός Εργασίας, η οποία τόνισε πως «οφείλουμε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας, όπου η συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας, θα αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό για την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων».

Μετά το λύκειο δεν υπάρχει μόνο το πανεπιστήμιο

«Μετά το λύκειο δεν υπάρχει μόνο το πανεπιστήμιο»: με αυτή τη φράση η υφυπουργός Παιδείας, Ιωάννα Λυτρίβη, έδωσε το στίγμα της αυξανόμενης σημασίας που αποκτά η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στην οποία διαχρονικά υπάρχει κενό στην Ελλάδα, λόγω και του γεγονότος ότι η κοινωνία την αντιμετώπιζε στο παρελθόν σαν το αποπαίδι και τον παρία της εκπαίδευσης. «Δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο ο δρόμος για την παιδεία αμέσως μετά το σχολείο.

Η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ένας δρόμος, μια εναλλακτική διαδρομή, που δεν έχει φροντιστεί ιδιαίτερα» σημείωσε και πρόσθεσε πως την τελευταία πενταετία η κυβέρνηση της ΝΔ έχει κάνει τη στρατηγική επιλογή, που αποτυπώθηκε στον πρώτο νόμο- πλαίσιο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Στο πλαίσιο αυτό ετέθησαν, όπως υπενθύμισε, κάτω από ένα ενιαίο κέντρο όλες τις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίες «δίνουν» πτυχία και διπλώματα επιπέδων 3, 4 (το απολυτήριο του Επαγγελματικού Λυκείου) και 5 (οι απόφοιτοι των πρώην ΙΕΚ) στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Έπειτα από την αναγνώριση των διπλωμάτων τους από την αρμόδια αρχή πιστοποίησης και αφότου ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εξετάσεις τους, οι σπουδαστές λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 5, τη στιγμή που το αντίστοιχο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι επιπέδου 6. «Μιλάμε εν ολίγοις για ένα ισχυρό πτυχίο με αντίκρισμα» είπε και πρόσθεσε πως υπό το ίδιο ενιαίο κέντρο τίθενται και τα Γραφεία Σταδιοδρομίας/Διασύνδεσης («θα ξεκινήσουμε με 60 τέτοιες δομές σε όλη τη χώρα»), τα οποία -μεταξύ άλλων- παρέχουν συμβουλευτική σταδιοδρομίας στις νέες και τους νέους και έχουν τοπικά χαρακτηριστικά, αποτελώντας στην ουσία την αποτύπωση στην πράξη μιας πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης.

Στα συγκεκριμένα γραφεία θα αναρτώνται επίσης -σε επαφή με τους κοινωνικούς εταίρους και τους εκπροσώπους της αγοράς και των εργαζομένων- οι κενές θέσεις για πρακτική άσκηση και εργασία. «Για παράδειγμα, βρισκόμαστε στη Δυτική Μακεδονία, η οποία αυτή τη στιγμή διέρχεται περίοδο απανθρακοποίησης.

Θα έχουμε συνεπώς μεγάλη ανάγκη στην περιοχή για ειδικούς νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για πράσινες δεξιότητες και επαγγέλματα» εξήγησε και αναφέρθηκε και στην ευελιξία αυτών των δομών, που όταν η αγορά θα κορεστεί ενδεχομένως σε συγκεκριμένες ειδικότητες, θα μπορεί να προσαρμόζεται, ώστε να αναδεικνύει τις πραγματικές ανάγκες σε θέσεις εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.