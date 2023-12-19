Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα ελληνικό σχέδιο ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη εταιρειών έντασης ενέργειας που αντιμετωπίζουν αυξημένο ενεργειακό κόστος στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και θα διοχετευθεί μέσω των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας με τη μορφή μειώσεων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Σκοπός είναι να καλυφθεί το πρόσθετο κόστος για εταιρείες έντασης ενέργειας και εμπορίου που δραστηριοποιούνται σε ιδιαίτερα πληττόμενους τομείς, λόγω των εξαιρετικών αυξήσεων των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται με την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση.

Το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης εγκρίθηκε βάσει του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης για τις κρατικές ενισχύσεις, που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή το Μάρτη του 2023 και τροποποιήθηκε πριν από ένα μήνα, με σκοπό τη στήριξη τομέων που είναι βασικοί για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και τη μείωση της εξάρτησης από τα καύσιμα.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς είναι σύμφωνο με τους όρους που ορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση και τη Μετάβαση. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του καθεστώτος θα δικαιούνται να λάβουν ενίσχυση έως και 80% των επιλέξιμων δαπανών για το ανώτατο όριο ενίσχυσης των 150 εκατ. ευρώ.

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2024. Επιπλέον, η δημόσια στήριξη θα υπόκειται σε όρους περιορισμού των αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων διασφαλίσεων για τη διατήρηση του ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών και τη διασφάλιση της μετακύλισης της ενίσχυσης στους τελικούς δικαιούχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

