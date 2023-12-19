Στη διασφάλιση των αποδοχών προσωπικού του δημόσιου τομέα στοχεύει, σύμφωνα με την κυβέρνηση, σειρά διατάξεων που έχουν περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο που εισάγεται σε λίγη ώρα στην Ολομέλεια.

Με το πολυνομοσχέδιο και σε ό,τι αφορά στις διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

• Διασφαλίζεται η αύξηση των 70 ευρώ στο δημόσιο τομέα, που αρχίζει από την 1/1/2024, αφού καθίσταται σαφές ότι δεν συμψηφίζονται με τυχόν υφιστάμενη την 31/12/2023 προσωπική διαφορά αποδοχών (άρθρο 36).

• Χορηγείται από την 1/1/2024 στα μετακινούμενα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας η αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης και των εξόδων διανυκτέρευσης εσωτερικού, που χορηγήθηκε στους άλλους δημοσίους υπαλλήλους, για λόγους ισονομίας (άρθρο 37).

• Διασφαλίζεται ότι καταβληθέντα ποσά για επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους στα ελληνικά αμυντικά συστήματα δεν αναζητούνται από το κράτος (άρθρο 38).

• Προβλέπεται αύξηση επιδομάτων, παροχών και αποζημιώσεων δικαστικών λειτουργών και προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (άρθρο 39).

• Ορίζεται ότι τα τμήματα μετεκπαίδευσης μισθωτών τουριστικών επαγγελμάτων δύνανται να καλύπτονται και από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του κράτους ώστε να ξεκινήσει έγκαιρα το φετινό σπουδαστικό έτος 2023 - 2024 αλλά και να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της για τα επόμενα χρόνια (άρθρο 40).

• Προβλέπεται παράταση των συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού καθαριότητας για την καθαριότητα των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

• Αυξάνεται το ποσοστό των εισπράξεων από προξενικά και συναφή τέλη, τα οποία οδηγούνται στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών του υπουργείου Εξωτερικών (άρθρο 42).

• Αυξάνεται κατά 230 εκατομμύρια ευρώ το ποσό με το οποίο επιδοτούνται μέσω κεντρικών αυτοτελών πόρων οι δήμοι και οι περιφέρειες από τον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 44).

• Παρατείνεται έως 31/12/2024 η ισχύς της εξαίρεσης της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας από την προσκόμιση πιστοποιητικού ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας (άρθρο 48).

• Προβλέπεται δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα του ψηφιακού μετασχηματισμού και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2022 (άρθρο 49). Δεν απαιτείται πλέον να έχει συσταθεί μια επιχείρηση πριν από την 1η Ιανουαρίου 2022 για να δικαιούται ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράμματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω συστήματος επιταγών «voucher». Η κυβέρνηση δηλώνει ότι «διορθώνεται έτσι η αδικία που υφίσταντο μέχρι σήμερα οι νεοφυείς επιχειρήσεις που συστήθηκαν μεταγενέστερα, οι οποίες κατά τεκμήριο έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

• Απαλλάσσονται οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί από τον ειδικό φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων για το 2024 (άρθρο 50).

• Επανακαθορίζεται η σύνθεση της Μονάδας Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (άρθρο 51). Όπως διευκρινίζεται στην αιτιολογική έκθεση, «δεδομένου του γεγονότος ότι το αρμόδιο τμήμα για τον συντονισμό της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει μεταφερθεί από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, επέρχεται προσαρμογή ώστε η στελέχωση της Α' Μονάδας της Αρχής να γίνεται από την αρμόδια Γενική Γραμματεία στην οποία ανήκει το αρμόδιο Τμήμα Δ' και όχι από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής».

