ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 16 Απριλίου του «Εξοικονομώ 2021»

Η παράταση κρίνεται αναγκαία για την ομαλή ολοκλήρωση και διασφάλιση επίτευξης των στόχων του προγράμματος

Εξοικονομώ 2021

Παρατείνεται, με Aπόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, έως και τις 16.4.2024 η καταληκτική προθεσμία, που έχουν οι ωφελούμενοι της 1ης και 2ης Απόφασης Υπαγωγής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» για την υλοποίηση έργου.
 
Η παράταση κρίνεται αναγκαία για την ομαλή ολοκλήρωση και διασφάλιση επίτευξης των στόχων του προγράμματος.

