Παρατείνεται, με Aπόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, έως και τις 16.4.2024 η καταληκτική προθεσμία, που έχουν οι ωφελούμενοι της 1ης και 2ης Απόφασης Υπαγωγής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» για την υλοποίηση έργου.



Η παράταση κρίνεται αναγκαία για την ομαλή ολοκλήρωση και διασφάλιση επίτευξης των στόχων του προγράμματος.

