Μείωση έως και 20% στις τιμές του ρεύματος φέρνει η αποκλιμάκωση στις τιμές του φυσικού αερίου Οικονομία 06:11, 20.10.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

13

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η επιστροφή των 15 λεπτών επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης είναι σχεδόν κλειδωμένη σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΙ με εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου και τουλάχιστον έως το τέλος του έτους