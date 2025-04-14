Φθηνότερη κατά 11% φέτος η έξοδος του Πάσχα - Πτώση 20 λεπτά ανά λίτρο στις τιμές των καυσίμων

Κατά σχεδόν 11% έχει υποχωρήσει τους τελευταίους 12 μήνες η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα, ελαφρύνοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και μειώνοντας το κόστος της εξόδου τις ημέρες του Πάσχα.

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή της αμόλυβδης ευρείας κατανάλωσης, 95 οκτανίων, διαμορφώθηκε χθες Κυριακή στα 1,744 ευρώ ανά λίτρο, ενώ την πρώτη εβδομάδα του περσινού Απριλίου ήταν ακριβότερη κατά περίπου 21 λεπτά, καθώς είχε μετρηθεί στα 1,951 ευρώ το λίτρο.

Παράγοντες της αγοράς σχολίασαν ότι η αποκλιμάκωση των τιμών είναι εν μέρει αποτέλεσμα της «βουτιάς» στη διεθνή αγορά πετρελαίου, λόγω της αβεβαιότητας και των ανησυχιών για ύφεση στις ΗΠΑ που έχει προκαλέσει η δασμολογική πολιτική του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Προσέθεσαν όμως ότι η πτωτική τάση στην Ελλάδα είναι ούτως ή άλλως ορατή επί μήνες και συνδέεται με την πολύ αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Παραπλήσια είναι πτώση, σχεδόν 20 λεπτών, που έχει καταγραφεί στο πετρέλαιο κίνησης. Πέρυσι, την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, το κόστος για κάθε λίτρο ντίζελ μετρήθηκε στα 1,709 ευρώ, ενώ χθες διαμορφώθηκε στα 1,512 κατά μέσο όρο σε ολόκληρη την επικράτεια.

Ακόμα και η αμόλυβδη υψηλής διύλισης, 100 οκτανίων, έχει υποχωρήσει αισθητά, με τη μέση τιμή να υπολογίζεται στα 1,965 ευρώ χθες, δηλαδή σαφώς κάτω από το «φράγμα» των 2 ευρώ ανά λίτρο. Πριν από έναν χρόνο οι αντλίες της «κατοστάρας» έγραφαν 2,128 ευρώ το λίτρο.

Τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών καταγράφηκαν στις δύο πολυπληθέστερες περιοχές της χώρας, στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου την Κυριακή των Βαΐων η τιμή της απλής αμόλυβδης βρέθηκε οριακά πάνω από τα 1,7 ευρώ ανά λίτρο (1,708 ευρώ στην Αττική και 1,706 ευρώ στη Θεσσαλονίκη).

Αυτό σημαίνει ότι οι εκδρομείς του Πάσχα που θα αγοράσουν καύσιμα πριν την αναχώρησή τους από τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα θα έχουν αισθητά μικρότερο κόστος μετακίνησης προς τον προορισμό τους σε σύγκριση με πέρυσι.

Το ευρύτερο κέρδος είναι σαφές και για τα νοικοκυριά, με τη μείωση των τιμών στα καύσιμα να λειτουργεί ως αντιστάθμισμα για άλλες κατηγορίες δαπανών, όπου υπάρχουν ακόμα πληθωριστικές πιέσεις. Ενδεικτικό είναι ότι η ΕΛΣΤΑΤ χονδρικά αποδίδει στην κατηγορία των μεταφορών το 14,5% των εξόδων του μέσου καταναλωτή.



Πηγή: skai.gr

