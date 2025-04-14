Άνοδο πάνω από 1% σημείωσε το αμερικανικό αργό πετρέλαιο τη Δευτέρα, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απήλλαξε τα smartphone, τους υπολογιστές και άλλες τεχνολογικές συσκευές από τους υψηλούς δασμούς που εισάγονται από την Κίνα.

Το πετρέλαιο αυξήθηκε κατά 90 σεντς, ή 1,46%, στα 62,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημείωσε άνοδο 88 σεντς ή 1,36%, στα 65,64 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς 145% στην Κίνα, ενώ «πάγωσε» τους δασμούς για τις περισσότερες άλλες χώρες για τις επόμενες 90 ημέρες για να επιτρέψει τις διαπραγματεύσεις.

Οι τιμές του πετρελαίου, ωστόσο, εξακολουθούν να παρουσιάζουν μείωση κατά 13% από τις 2 Απριλίου, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε τους σαρωτικά δασμούς, καθώς οι φόβοι για ύφεση έχουν αυξηθεί.

Πηγή: skai.gr

