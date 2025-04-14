Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα δεν ήταν προετοιμασμένες για τις εξελίξεις που δρομολογήθηκαν με την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για αύξηση των δασμών, ενώ θα έπρεπε να είναι, με βάση την εμπειρία από την πρώτη τετραετία του Ντόναλντ Τραμπ, επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Συμεών Διαμαντίδη, λέγοντας πως αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι «ένα χαλασμένο τηλέφωνο μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών».

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εξαγωγείς, ενόψει του παγκόσμιου εμπορικού πολέμου.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ του διαλόγου και της συναίνεσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να υπάρξει απαραίτητη θωράκιση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας.

«Δυστυχώς βρισκόμαστε προ ενός εμπορικού πολέμου που δεν μπορούμε ακόμα να υπολογίσουμε τις επιπτώσεις», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σημείωσε ότι «για να θωρακιστούν τα ελληνικά συμφέροντα πρέπει να υπάρχει μία υγιής οικονομία και υγιής οικονομία δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς ισχυρό ανταγωνισμό, χωρίς ισχυρή εξαγωγική δύναμη, αλλά με ελλείμματα και με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εισαγωγών, που δείχνουν ότι, δυστυχώς, έχουμε κάνει βήματα αλλά όχι όσα πρέπει για να είμαστε μία ανθεκτική οικονομία μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις και τις προκλήσεις που υπάρχουν».

«Δεν είμαστε προετοιμασμένοι, ενώ γνωρίζαμε από το 2008, από την πρώτη τετραετία του Τραμπ, τι μπορούσε να συμβεί εάν είχαμε εκ νέου μία τετραετία», είπε και συνέχισε: «Άρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας έπρεπε βάσει της τότε εμπειρίας να είναι προετοιμασμένες και σήμερα βλέπουμε ένα χαλασμένο τηλέφωνο μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, που ουσιαστικά είναι και σε διάσταση με αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Προσέθεσε δε ότι «η απάντηση δεν μπορεί να είναι με χαρακτήρα διαφύλαξης μόνο των ισχυρών βιομηχανικών παραγωγικών δυνάμεων της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης. Διότι αυτό βλέπουμε σήμερα να επιβάλλεται ή να υιοθετείται, το οποίο για μένα είναι λάθος. Πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Διότι σε άλλη περίπτωση θα έχουμε μία πολυφωνία από την πλευρά της ΕΕ την οποία θα εκμεταλλευτούν οι ΗΠΑ εις βάρος τελικά των χωρών. Γι' αυτό και εμείς έχουμε προτεραιότητα το διάλογο, τη συναίνεση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε αυτή τη πρωτοφανή κατάσταση, που σίγουρα θα βλάψει το διεθνές εμπόριο, σίγουρα θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα δεν είμαστε προετοιμασμένοι».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Συμεών Διαμαντίδης ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι οι ελληνικές εξαγωγές διπλασιάστηκαν την περίοδο από το 2010 μέχρι το 2024, παρά την οικονομική κρίση, τους πολέμους και την πανδημία.

Σημείωσε ότι κάθε αύξηση τεσσάρων μονάδων στις εξαγωγές σημαίνει αύξηση του ΑΕΠ κατά μία μονάδα, δηλαδή 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον στην κυβέρνηση για να μειώσει φόρους και να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη χωρίς να δανειστεί.

Το 80% των εξαγωγών σήμερα στην Ελλάδα γίνεται από τις μεγάλες επιχειρήσεις και ο στόχος είναι το 2028 να φτάσουν οι εξαγωγές στο 60% του ΑΕΠ ή τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο ΣΕΒΕ, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, έχει 800 επιχειρήσεις μέλη από όλη την Ελλάδα, οι οποίες απασχολούν 80.000 άτομα και είναι ο πιο ενεργός φορέας που υπάρχει σήμερα στις ελληνικές εξαγωγές, τόνισε ο κ. Διαμαντίδης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ και από το ΠΑΣΟΚ οι Πάρις Κουκουλόπουλος (βουλευτής, υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών) Ράνια Θρασκιά, Στέφανος Παραστατίδης, Πέτρος Παππάς (βουλευτές) Άννα Διαμαντοπούλου (υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού) Γιάννης Μανιάτης (ευρωβουλευτής και επικεφαλής Ευρωομάδας) Κωνσταντίνος Γάτσιος (Γραμματέας τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων), Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.