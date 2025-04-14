ΥΠΕΘΟ: Για πρώτη φορά η Ελλάδα στη 2η θέση ως προς την απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων

«Η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι η δημοσιονομική σταθερότητα και το άλλο το πώς μπορούμε να απελευθερώσουμε - να «ξεκλειδώσουμε» θύλακες ανάπτυξης είτε με αφαίρεση εμποδίων και γραφειοκρατίας, είτε μέσω των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τον απολογισμό του α' τριμήνου 2025.

Τον απολογισμό παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος ανακοίνωσε επίσης τον προγραμματισμό για τους επόμενους μήνες, σε σχέση με την αξιοποίηση του συνόλου των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαχειρίζεται το ΥΠΕΘΟΟ για τη στήριξη της κοινωνίας και για την ενίσχυση της οικονομίας.

Πιο αναλυτικά, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι στην παρουσίαση για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη της κοινωνίας. Κατά τις συνεδριάσεις των άτυπων Eurogroup και το ECOFIN της προηγούμενης εβδομάδας συζητήσαμε θέματα όπως η ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, οι δασμοί και το ψηφιακό ευρώ. Σήμερα, πάλι εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου συζητάμε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία εντάσσονται στο ίδιο ευρύτερο πλαίσιο, την ίδια ευρύτερη συζήτηση. Η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι η δημοσιονομική σταθερότητα και το άλλο το πώς μπορούμε να απελευθερώσουμε - να «ξεκλειδώσουμε» θύλακες ανάπτυξης είτε με αφαίρεση εμποδίων και γραφειοκρατίας, είτε μέσω των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση και την ομάδα του για τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει.

Η κουλτούρα του Ταμείου Ανάκαμψης, το «πάντρεμα» και η στόχευση των μεταρρυθμίσεων με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι κάτι που ευρύτερα προσπαθεί να κάνει το οικονομικό επιτελείο. Στο σύνολο της δουλειάς μας προσπαθούμε να απελευθερώνουμε το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό δυναμικό από κάθε ευρώ που έρχεται μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία στην οικονομία. Αυτή θα είναι και η φιλοσοφία μας γενικότερα το επόμενο διάστημα: η βέλτιστη δυνατή στόχευση για να πετύχουμε το μεγαλύτερο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Φυσικά, ταυτόχρονα καλούμαστε να αφαιρούμε εμπόδια. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι πολλά τα εμπόδια που ακόμα και σήμερα συναντά κανείς από περιττές γραφειοκρατίες και την κακονομία στη χώρα μας.

Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε μία αποστολή: να μπορέσουμε να τα μειώσουμε. Απλώς να αναφέρω σε σχέση με αυτό ότι και στο Eurogroup και στο ECOFIN συζητήσαμε για το πώς μπορούν να αφαιρεθούν, στο πλαίσιο των εκθέσεων Draghi και Letta, εμπόδια ανάμεσα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας απασχόλησε, όμως, και είχα την ευκαιρία να τονίσω και στο Συμβούλιο, ότι έχουμε εμπόδια μέσα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: περιττές γραφειοκρατίες, περιττές διαδικασίες τις οποίες πρέπει να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε και, έτσι, το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών εργαλείων θα κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να πω για ακόμα μια φορά ευχαριστώ στον Νίκο, στην ομάδα του, σε όλους τους παρευρισκόμενους και ένα μεγάλο μπράβο και να τονίσω ότι σταδιακά φαίνεται και η αξία της μεταρρύθμισης του να έρθει η συγκεκριμένη αρμοδιότητα στο Υπουργείο Οικονομικών, να είναι μαζί όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για να μπορεί με πολύ συντονισμένο τρόπο να υποστηριχθεί η οικονομική πολιτική».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, συνεχάρη τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση των προγραμμάτων «για την εξαιρετική δουλειά και το μετρήσιμο αποτέλεσμα», και μεταξύ άλλων, υπογράμμισε: «Το πρώτο τρίμηνο του 2025, μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας, σε αντίθεση με τις αναταράξεις διεθνώς, η Ελλάδα κατάφερε να διατηρήσει τις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών -μελών της Ε.Ε. ως προς την απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων, πόρων οι οποίοι διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στη συνέχιση της ανάπτυξης με ρυθμούς κατά πολύ υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μάλιστα, για πρώτη φορά στη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, η χώρα βρίσκεται στη 2η θέση της σχετικής ευρωπαϊκής κατάταξης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ε.Ε.

Ταυτόχρονα, εξασφαλίσαμε μια ακόμα θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή το 5ο αίτημα εκταμίευσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, με αποτέλεσμα 21.3 δισ. ευρώ, δηλαδή το 59% του συνολικού προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0.» να φτάνει στην ελληνική κοινωνία και στην οικονομία, με παρεμβάσεις που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα όλων των συμπολιτών μας. Την ίδια ώρα, οι δαπάνες του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2025 είναι οι υψηλότερες της 15ετίας και προβλέπεται ότι θα αυξηθούν περαιτέρω κατά 500 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να υπερβούν τα 17 δισ. ευρώ το 2026. Ενώ, το ποσοστό των ενταγμένων έργων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 ανέρχεται στο 82% του προϋπολογισμού και οι νομικές δεσμεύσεις στο 67,4%.

Παράλληλα, οι προσκλήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ανέρχονται ήδη στο 67% του συνολικού προϋπολογισμού και οι εντάξεις στο 43%, δημιουργώντας 2550 θέσεις εργασίας. Την ίδια στιγμή, προχωρούν οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με 10 έργα ΣΔΙΤ συνολικής επένδυσης 1,2 δισ. ευρώ να βρίσκονται σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης, ενώ ήδη υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή φοιτητικών εστιών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Από την πλευρά της η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συνεχίζει τη στήριξη της επιχειρηματικότητας με τις εγκρίσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες που ανέρχονται στο 1 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2025. Ταχείς είναι οι ρυθμοί υλοποίησης και του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» καθώς τους 2,5 πρώτους μήνες υλοποίησής του έχουν ήδη υπαχθεί 4664 δάνεια αξίας 560 εκατ. ευρώ, ήτοι το 28% του συνολικού προϋπολογισμού. Σημαντικό είναι και το αποτύπωμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων στην εθνική οικονομία καθώς για κάθε ένα ευρώ που επενδύεται αρχικά σε VC/PE funds από την ΕΑΤΕ, έχουν κινητοποιηθεί επιπλέον 1,23 ευρώ από ιδιώτες ή άλλους θεσμικούς επενδυτές.

Με επιτάχυνση του μεταρρυθμιστικού σχεδίου της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, χρησιμοποιώντας μέχρι και το τελευταίο ευρώ που εξασφαλίσαμε χάρη στην επιτυχή διαπραγμάτευση με τους εταίρους αλλά και το μετρήσιμο αποτέλεσμα της δημοσιονομικής στοχοθεσίας με αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο, κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξη, με στόχο τη δημιουργία ακόμα περισσότερων θέσεων εργασίας και την ολοκλήρωση των αλλαγών που ζητούν οι συμπολίτες μας και που έχει ανάγκη ο τόπος»

Η Γ.Γ. ΠΔΕ-ΕΠΑ Κατερίνα Οικονόμου τόνισε: «Η αυξημένη χρηματοδότηση που δόθηκε για τις δημόσιες επενδύσεις το 2024 (13,3 δισ.), σε συνδυασμό με την έκδοση του ετήσιου Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, οδήγησαν στην ομαλή κατά το 1 τρίμηνο του 2025 εκτέλεση του Προϋπολογισμού, η οποία και εξελίσσεται δυναμικά, με στόχο τα 14,1 δισ. €, που συνιστούν το μεγαλύτερο ΑΠΔΕ της τελευταίας 15ετίας. Παράλληλα με την εν εξελίξει εφαρμογή της μεγάλης μεταρρύθμισης του ΑΠΔΕ, υλοποιείται και το e-PDE II, το οποίο υποστηρίζει όλο τον κύκλο ζωής των έργων και εξυπηρετεί περισσότερους από 8.000 χρήστες.

Για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) εκκίνησε η διαβούλευση για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου που το διέπει, καθώς και για την κατάρτιση των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων της νέας Περιόδου 2026- 2030, με στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου των εθνικών πόρων στην εδραίωση μιας ανθεκτικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Συνεχίζουμε δυναμικά για την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας».

Σε δήλωση της η Γ.Γ. ΕΣΠΑ Βασιλική Παντελοπούλου, υπογράμμισε: «Η θέση της Ελλάδας για πρώτη φορά στη 2η θέση στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, με κριτήριο τις εκταμιεύσεις για τη χρηματοδότηση των έργων που υλοποιούνται, δείχνει, ότι το σύστημα διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων λειτουργεί οργανωμένα, συντονισμένα και γρήγορα. Η διατήρηση αυτής της πορείας είναι σημαντική και αποτελεί στόχο για τη Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, προκειμένου η χώρα μας να συνεχίσει να προοδεύει, να μετασχηματίζεται και να επενδύει σε ένα νέο, ανθεκτικό και καινοτόμο παραγωγικό μοντέλο. Η επίδοση αυτή της χώρας μας δεν είναι απλώς ένα στατιστικό επίτευγμα — αποτελεί σημαντική επιτυχία με ουσιαστικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία και κοινωνία».

Ο Γ.Γ Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Γιώργος Ζερβός δήλωσε: «Η πορεία υλοποίησης των έργων των Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία εντάξεων, συμβασιοποιήσεων και δαπανών, επιβεβαιώνει εκ νέου την αρτιότητα του σχεδιασμού και την ορθή οργάνωση των διαδικασιών εφαρμογής. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην εξεύρεση άμεσων λύσεων σε καίρια ζητήματα που διευκολύνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας παράλληλα με την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων και την ενίσχυση της οικονομίας της Χώρας. Ενδεικτική είναι η πορεία εφαρμογής των δράσεων προς όφελος των ΜμΕ, καθώς μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 16.794 αιτήσεις για υπαγωγή σε Προσκλήσεις του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, ενώ το συνολικό ποσό των εγκρίσεων χρηματοδότησης ανέρχεται σε 2,45 δισ. ευρώ»

Ο διοικητής Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστης Καβαλάκης σημείωσε: «Η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνεχίζεται με σταθερά και μεθοδικά βήματα. Με την ολοκλήρωση του 5ου αιτήματος πληρωμής οι εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα θα αγγίζουν το 60% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ προχωρούμε στην αναθεώρηση του Σχεδίου και την προετοιμασία του 6ου αιτήματος ύψους επιπλέον 3,9 δις. Στόχος μας παραμένει η πλήρης και αποτελεσματική αξιοποίηση του συνόλου των πόρων του Ταμείου προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών».

Ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Πελοπίδας Καλλίρης, υπογράμμισε: «Το νέο παραγωγικό μοντέλο στις περιοχές μετάβασης διαμορφώνεται σε στέρεες βάσεις και με προοπτική. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας επιτυγχάνεται με την έγκριση των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία βρίσκονται πλέον στα πρώτα στάδια υλοποίησης, δημιουργώντας νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Επιπρόσθετα, χάρη στο ταμείο χαρτοφυλακίου του ΔΑΜ, παρέχονται προνομιακά εργαλεία δανεισμού που συμβάλλουν στην ευνοϊκή χρηματοδότηση αυτών των σχεδίων. Ταυτόχρονα, οι ενεργές προσκλήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης, της επιχειρηματικής καινοτομίας και της κοινωνικής προστασίας. Συνεχίζουμε σταθερά στην υλοποίηση των δεσμεύσεων μας».

Ο διευθυντής της Μονάδας ΣΔΙΤ Νίκος Σέργης, δήλωσε: «Η πρόσφατη υπογραφή του έργου ΣΔΙΤ υλοποίησης φοιτητικών εστιών στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, συνολικού προϋπολογισμού 255 εκ. ευρώ, σηματοδοτεί την έναρξη ενός έργου-σταθμού για την ακαδημαϊκή κοινότητα και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ΣΔΙΤ στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα υλοποίησης υποδομών φοιτητικής στέγασης στη χώρα. Παράλληλα, η έγκριση του νέου έργου ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στη Κω και Κάλυμνο όπως και η πρόοδος των διαγωνιστικών διαδικασιών σε πλήθος έργων, αποδεικνύει τη σημασία και την ανάπτυξη του θεσμού των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα».

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Ισμήνη Παπακυρίλλου, σημείωσε: «Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ως βασικός αναπτυξιακός μοχλός της ελληνικής οικονομίας συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της χώρας, ενώ συμβάλλει σημαντικά στην υποστήριξη της στεγαστικής και κοινωνικής πολιτικής με στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ήδη στο πρώτο τρίμηνο του 2025 έχουν δοθεί εγκρίσεις άνω των 500 εκ. ευρώ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και αντίστοιχα 520 εκ. ευρώ προς ιδιώτες, διαμορφώνοντας τη συνολική υποστήριξη στο 1 δισ. ευρώ. Ενθαρρύνουμε το ελληνικό επιχειρείν δημιουργώντας ένα περιβάλλον αισιοδοξίας με περισσότερα κίνητρα και ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, συνεισφέροντας σημαντικά στις επενδυτικές προοπτικές της χώρας».

Ο πρόεδρος της ΕΑΤΕ κ. Χάρης Λαμπρόπουλος ανέφερε: «Το χαρτοφυλάκιο της ΕΑΤΕ προσέθεσε δύο νέα fund, τα οποία στοχεύουν σε επενδύσεις σε ΜΜΕ. Έτσι, το επενδυτικό οικοσύστημα της ΕΑΤΕ αριθμεί πλέον 34 VC/PE funds τα οποία διαχειρίζονται 2 δισ. ευρώ συνολικά, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και το ελληνικό ταλέντο. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις €667 εκατ. σε πάνω από 170 επιχειρήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα επιχειρηματικής ανάπτυξης. Τα κεφάλαια που επενδύονται από την ΕΑΤΕ έχουν σημαντικότατο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο και ισχυρούς πολλαπλασιαστές μόχλευσης 6,65x (άμεσα) και 23,21x (έμμεσα), όπως αποτυπώθηκε στην πρόσφατη έρευνα».





