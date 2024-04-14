Το πολύ 2 εβδομάδες μας χωρίζουν από το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πύλης της ΑΑΔΕ για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων οι οποίες πέρυσι ξεπέρασαν τα 9 εκατομμύρια.

Οι μεγάλες αλλαγές είναι στην ουσία 2. Η πρώτη αφορά περίπου 1 εκατομμύριο μισθωτούς και συνταξιούχους οι οποίοι δεν έχουν άλλα εισοδήματα εκτός από τους μισθούς και τις συντάξεις τους αντίστοιχα.

Όπως και πέρυσι , και εφόσον δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στην οικογενειακή τους κατάσταση, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα δουν τη φορολογική τους δήλωση προσυμπληρωμένη. Η μεγάλη αλλαγή βρίσκεται στο ότι ακόμη κι αν δεν πατήσουν είτε από αμέλεια είτε από «βαρεμάρα» το κουμπί της αποστολής, - αφού ελέγξουν ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά - την φορολογική τους δήλωση θα την στείλει αυτόματα η ΑΑΔΕ την τελευταία ημέρα της προθεσμίας.

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή απορρέει από τη μεταβολή του τρόπου φορολόγησης για περίπου 735.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Γι' αυτούς από φέτος ισχύει ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης και το εισόδημα τους κατ' ελάχιστο ορίζεται στις 11.630€ - όσο δηλαδή η αμοιβή κάποιου που παίρνει τον κατώτατο μισθό – και μπορεί να φτάσει έως τις 50.000€ με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι φορολογικές δηλώσεις τους , το λεγόμενο Ε3, θα είναι για πρώτη φορά και αυτές προσυμπληρωμένες με το τεκμαρτό εισόδημα , το οποίο φυσικά και μπορούν να αμφισβητήσουν και να ζητήσουν να ελεγχθούν. Στο Ε3 προστίθενται νέοι κωδικοί που αφορούν :

-Τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης

-Το συνολικό ετήσιο κόστος μισθοδοσίας (εφόσον υπάρχει προσωπικό)

-Τον συνολικό ετήσιο τζίρο του 2023

-Τυχόν απαλλαγή από το νέο σύστημα φορολόγησης ( αφορά πολύτεκνους ή άτομα με αναπηρία άνω του 80%)

-Τυχόν απαλλαγή από το νέο σύστημα φορολόγησης επειδή ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες των στρατευμένων, νοσηλευόμενων, ασθενών ή φυλακισμένων

-Τυχόν μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος ( έδρα σε μικρό χωριό ή μικρό νησί , αναπηρία 67% έως 79%)

-Την αμφισβήτηση του βεβαιωμένου φόρου και την αποδοχή ελέγχου από την ΑΑΔΕ

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους το τέλος επιτηδεύματος θα είναι μειωμένο φέτος κατά 50% και του χρόνου μηδενικό όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Για τα «μπλοκάκια» παραμένει στα 400€-500€ όπως και για τα νομικά πρόσωπα (ΙΚΕ, Α.Ε., Ο.Ε., ΕΠΕ, Ε.Ε) στα 800€-1000€

Πλήρη απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος θα έχουν από φέτος :

-Επαγγελματίες και επιχειρήσεις με τζίρο έως 2εκατ€ που αύξησαν το προσωπικό τους κατά τουλάχιστον 25% σε σχέση με πέρυσι

-Εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους

-Ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που βρίσκονται στην πρώτη 5ετία λειτουργίας τους

-Επαγγελματίες με αναπηρία τουλάχιστον 80%

-Αγρότες και Αλιείς

-Όσοι απέχουν 3 έτη από την ηλικία συνταξιοδότησης η οποία λογίζεται στα 65 έτη

Αντίθετα δεν υπάρχει καμιά αλλαγή στην προκαταβολή φόρου:

-55% για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις

-80% για τις επιχειρήσεις

-100% για τις τράπεζες

Για τις δαπάνες με ηλεκτρονικό τρόπο ισχύει ότι πρέπει καλύπτουν το 30% του εισοδήματος του φορολογουμένου με μέγιστο όριο τις 20.000€

Οι δαπάνες από ιατρικά επαγγέλματα μετρούν για το διπλάσιο της αξίας τους.

Αποτυχία συλλογής του ορίου ηλεκτρονικών δαπανών επιφέρει πέναλτι στη φορολόγηση της τάξης του 22% επί της διαφοράς των όσων αποδείξεων έπρεπε να συλλεγούν και αυτών που τελικά συγκεντρώθηκαν.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση συλλογής ηλεκτρονικών αποδείξεων :

-Όσοι έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους

-Οι μόνιμοι κάτοικοι σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους

Ειδικά οι δαπάνες ανακαίνισης ή επισκευής κατοικίας που έγιναν με ηλεκτρονικά μέσα φέρνουν έκπτωση φόρου έως 1600€

Από το φορολογητέο εισόδημα εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν για την εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης

Ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης ενεργοποιείται και για κάθε εργαζόμενο ο οποίος θα βρεθεί να μην μπορεί να καλύψει με τα δηλωθέντα εισοδήματα του τα τεκμήρια διαβίωσης.

Ο φόρος που θα προκύψει θα πρέπει να εξοφληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις από τον Ιούλιο έως τον Φεβρουάριο του 2025. Η εφάπαξ εξόφληση του φόρου φέρνει έκπτωση 3% η οποία έκπτωση ισχύει και στην περίπτωση που δοθεί παράταση στην έναρξη αποπληρωμής του φόρου, κάτι που δεν ίσχυε πέρυσι.

