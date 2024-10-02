Παγίδα το φιλοδώρημα για τον επιχειρηματία εάν δεν τηρηθούν συγκεκριμένοι κανόνες καθώς απόφαση του Αρείου Πάγου ορίζει ότι ακόμα και το μικρό ποσό που αφήνουν πελάτες στον εργαζόμενο, είναι μισθός.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Γ. Κουράσης αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εστιατόρων είπε ότι σύμφωνα με την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου πρέπει να αποδίδεται στον εργαζόμενο ως μισθός, με κρατήσεις και ασφαλιστικές εισφορές.

Το ζήτημα, σύμφωνα με τον κ. Κουράση προέκυψε από τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Ανέφερε ως παράδειγμα περίπτωση λογαριασμού 100 ευρώ που ο πελάτης πληρώνει με κάρτα. «Εάν αφήσει 10 ευρώ πουρμπουάρ -σύμφωνα με την οδηγία του κ. Πιτσιλή από το 2023- για να μην αποτελεί παράβαση για την επιχείρηση στα νέα POS υπάρχει ειδικό κουμπί για να κρατήσει το φιλοδώρημα».

Όπως είπε δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ καθώς αποτελεί εκκρεμή συναλλαγή και στο τέλος του μήνα η επιχείρηση το αποδίδει κανονικά στον εργαζόμενο το πουρμπουάρ παρακρατώντας τις ασφαλιστικές εισφορές.

Ωστόσο εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία και χτυπηθεί στο POS 110 ευρώ και στην ταμειακή 100 ευρώ τότε θα υπάρχει πρόβλημα καθώς θα υπάρχει διαφορά τζίρου.

Στο τέλος του έτους στο εκκαθαριστικό θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα φιλοδωρήματα ως πρόσθετες αμοιβές.

Πηγή: skai.gr

