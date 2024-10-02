Άλμα άνω του 2% σημειώνουν την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου λόγω των φόβων για γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή που θα προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στην παραγωγή αργού, μετά το μεγάλο στρατιωτικό χτύπημα του Ιράν κατά του Ισραήλ.



Την Τρίτη η Τεχεράνη εκτόξευσε 200 πυραύλους στο Ισραήλ, δηλώνοντας ότι η επίθεση τελείωσε, ωστόσο το Ισραήλ δεσμεύεται για σκληρά αντίποινα, ενδεχομένως και σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, έχοντας τη στήριξη των ΗΠΑ.

Η τιμή του Μπρεντ σκαρφάλωσε πάνω από τα 75 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό κινούνταν πάνω από τα 71 δολάρια το βαρέλι.«Το Ιράν αντιπροσωπεύει περίπου το 4% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, αλλά ένα σημαντικό ζήτημα θα είναι εάν η Σαουδική Αραβία θα αυξήσει την παραγωγή εάν διακοπεί ο εφοδιασμός του Ιράν».Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προγραμμάτισε συνεδρίαση για τη Μέση Ανατολή για την Τετάρτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός. Η παραγωγή πετρελαίου του Ιράν αυξήθηκε σε υψηλό έξι ετών των 3,7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα τον Αύγουστο, σύμφωνα με αναλυτές της ANZ.Μια επιτροπή υπουργών του ΟΠΕΚ+ , η οποία περιλαμβάνει τη Ρωσία, συνεδριάζει αργότερα την Τετάρτη για να επανεξετάσει την κατάσταση στην αγορά, χωρίς να αναμένεται αλλαγή πολιτικής. Ο όμιλος πρόκειται να αυξήσει την παραγωγή από τον Δεκέμβριο κατά 180.000 βαρέλια την ημέρα.

