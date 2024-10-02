Τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»: 10ετής ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών από συνδέσεις αγροτικού ρεύματος με μηδενικό επιτόκιο

Οι λεπτομέρειες υπαγωγής των ληξιπρόθεσμων οφειλών από συνδέσεις αγροτικού ρεύματος σε 10ετή ρύθμιση με μηδενικό επιτόκιο περιγράφονται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

Η εν λόγω ρύθμιση μπορεί να αξιοποιηθεί από το σύνολο των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης κατά τη 31η.12.2023, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ), ανεξαρτήτως ισχύος και ανεξαρτήτως ένταξής τους στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ».

Την ΚΥΑ υπογράφουν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστας Τσιάρας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, καθώς επίσης ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Διονύσης Σταμενίτης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Θάνος Πετραλιάς και η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.

Όροι και προϋποθέσεις

Για την ένταξη των οφειλών των δικαιούχων σε ρύθμιση με μηδενικό επιτόκιο πρέπει να πληρούνται, συνολικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να υπάρχει οφειλή για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για περίοδο κατανάλωσης πριν την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Το ποσό της οφειλής που δύναται να ενταχθεί στη ρύθμιση με μηδενικό επιτόκιο είναι η οφειλή του δικαιούχου που έχει δημιουργηθεί από ανεξόφλητους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Σημειώνεται πως οι λογαριασμοί κατανάλωσης πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Απόφασης.

Στο πεδίο εφαρμογής δεν περιλαμβάνονται οφειλές από λογαριασμούς καταναλώσεων περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2024 και έπειτα.

Το ποσό της οφειλής που δύναται να ενταχθεί στη ρύθμιση με μηδενικό επιτόκιο θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 100 ευρώ.

Να μην έχει ενταχθεί η οφειλή του δικαιούχου στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας πληγεισών περιοχών από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023.

Για τους κατόχους συνδέσεων αγροτικών παροχών ανεξαρτήτως ισχύος, συμπεριλαμβανομένων των ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ, που εντάσσονται στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ», η πρώτη δόση για αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα πρέπει να καταβληθεί έως την 31η Οκτωβρίου 2024.

Όσον αφορά στις δόσεις σχετικά με την αποπληρωμή του συνολικού ποσού της οφειλής, είναι ισόποσες και 120 μηνιαίες και δεν δύνανται να είναι μικρότερες από 10 ευρώ/μήνα.

Μετά από σχετικό αίτημα των δικαιούχων προς τον πάροχο, οι δόσεις δύναται να καταβάλλονται, συγκεντρωτικά, με δύο ισόποσες εξαμηνιαίες πληρωμές έως τη 30η Ιουνίου και έως τη 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τρεις μηνιαίες δόσεις ή μια εξαμηνιαία δόση, απεντάσσεται από τη ρύθμιση της οφειλής με μηδενικό επιτόκιο και οι υπολογιζόμενοι τόκοι βαρύνουν τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση η αποπληρωμή της οφειλής θα πρέπει να γίνει μέχρι τη 31η.12.2034.

Το επιτόκιο για τον δικαιούχο όσον αφορά στην αποπληρωμή της οφειλής του είναι 0,00% για την περίοδο από την έναρξη ισχύος της Απόφασης μέχρι τη 31η.12.2034.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που εμπίπτουν σε καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), ενημερώνονται από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τη 10η.11.2024 σχετικά με το ποσό της έντοκης επιβάρυνσης που επιδοτείται με την παρούσα τόσο ανά έτος, αρχής γενομένης το έτος 2025, όσο και συνολικά για όλη τη διάρκεια ισχύος του μέτρου. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στα Παραρτήματα της Απόφασης), ψηφιακά υπογεγραμμένη μέσω gov.gr στον πάροχο που εκπροσωπούσε την παροχή τους στις 31.12.2023.

Μετά την επαλήθευση των στοιχείων από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας που εκπροσωπούν τον δικαιούχο τον ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο για το ποσό της ενίσχυσης, το γεγονός ότι πρόκειται για ενίσχυση ήσσονος σημασίας και την ενωσιακή βάση χορήγησης, κ.λπ.

Η ισχύς της ΚΥΑ αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

