ΤΧΣ: Στενότερο εύρος τιμής για το placement της Εθνικής Τράπεζας

Ανακοίνωση σχετικά με τις εξελίξεις στη διάθεση του 10% του ποσοστού της Εθνικής Τράπεζας που είναι σε εξέλιξη εξέδωσε σήμερα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Ειδικότερα το ΤΧΣ σε ανακοίνωση του αναφέρει:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το ΤΧΣ ανακοινώνει σήμερα ότι το Διοικητικό Συμβούλιό του, στη συνεδρίασή του στις 1 Οκτωβρίου 2024, ενέκρινε στενότερο εύρος τιμών εντός του εύρους τιμών για τη διεθνή προσφορά, ήτοι από 7,40 ευρώ σε 7,65 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή («Στενότερο Εύρος Τιμών»). Οι διαχειριστές της διεθνούς προσφοράς έχουν λάβει εντολές ζήτησης που υπερβαίνουν κατά πολλαπλάσια τις Προσφερόμενες Μετοχές σε αυτό το Στενότερο Εύρος Τιμών.

Οι διαχειριστές της διεθνούς προσφοράς θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στη διεθνή προσφορά ότι αιτήσεις κάτω από το κατώτερο όριο του στενότερου εύρους τιμών δεν θα ληφθούν υπόψη για την κατανομή των προσφερόμενων μετοχών».

