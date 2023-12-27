EY: Η Ελλάδα στην πρώτη τριάδα του προσαρμοσμένου δείκτη ελκυστικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις τρεις κορυφαίες αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς βρίσκεται στην τρίτη θέση του σχετικού δείκτη της EY που εξετάζει τις επιδόσεις των χωρών προσαρμοσμένες σύμφωνα με το μέγεθος του ΑΕΠ τους.

Ο εξαμηνιαίος δείκτης της EY, Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI), αξιολογεί τις 40 κορυφαίες οικονομίες του κόσμου και τις κατατάσσει ως προς την ελκυστικότητα των επενδυτικών ευκαιριών στις ΑΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι, στην προηγούμενη έκδοση του RECAI, η Ελλάδα είχε κατακτήσει την πρώτη θέση του προσαρμοσμένου ως προς το ΑΕΠ δείκτη - θέση στην οποία σήμερα βρίσκεται η Δανία, με το Μαρόκο να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τη χώρα μας να «κλείνει» την πρώτη τριάδα του προσαρμοσμένου δείκτη. Συγχρόνως, η Ελλάδα παραμένει μεταξύ των 20 πρώτων χωρών στη γενική κατάταξη (που δεν λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του ΑΕΠ), και συγκεκριμένα στη 18η θέση.

Η έκθεση που συνοδεύει τον δείκτη RECAI, σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει σημαντική πρόοδο προς τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2030 και το 2050. Η χωρητικότητα εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στη χώρα πρόσφατα ξεπέρασε τα 11 GW, ενώ έχουν προγραμματισθεί έργα πράσινων ηλεκτρολυτών υδρογόνου 1,7 GW.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος, επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος, και Επικεφαλής του Τομέα Ενέργειας & Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, δήλωσε: «Η σταθερή παρουσία της Ελλάδας μεταξύ των πιο ελκυστικών αγορών για επενδύσεις στις ΑΠΕ, επιβεβαιώνει τις δυνατότητες της χώρας να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους για την πράσινη μετάβαση της οικονομίας μας. Η Ελλάδα βρίσκεται στις κορυφαίες χώρες παγκοσμίως στη συμμετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. H αξιοποίηση του υπεράκτιου αιολικού δυναμικού της χώρας, η αναβάθμιση του δικτύου και οι επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας, μπορούν να δώσουν νέα ώθηση στη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία, το εμπορικό ισοζύγιο και την προστασία του περιβάλλοντος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

