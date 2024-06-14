Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ο στρατιωτικός βραχίονας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος της Χαμάς, ανέφεραν σήμερα ότι δύο Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνταν στη Γάζα σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ράφα πριν από λίγες ημέρες.

Η Αλ Κασάμ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι της στο Telegram, δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα όσων φέρονται να σκοτώθηκαν ούτε παρείχε στοιχεία.

Η ισραηλινή κυβέρνηση «δεν θέλει να επιστρέψουν οι όμηροι σας, παρά μόνο σε φέρετρα», ανέφερε η ανακοίνωση των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

