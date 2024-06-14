Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών να ακυρώσει μια ομοσπονδιακή ρύθμιση που απαγορεύει το "bump stock", συσκευή που πολλαπλασιάζει την ταχύτητα λειτουργίας των ημιαυτόματων τουφεκιών, μετατρέποντάς τα ουσιαστικά σε πολυβόλα.

Με έξι ψήφους υπέρ και τρεις κατά, εκείνες των συντηρητικών δικαστών απέναντι στους προοδευτικούς, το Δικαστήριο έκρινε πως η ομοσπονδιακή υπηρεσία Γραφείο για το Αλκοόλ, τον Καπνό, τα Όπλα και τα Εκρηκτικά (ATF), υπερέβη τις αρμοδιότητές του κατατάσσοντας το 2018 τα "bump stocks" στην κατηγορία των πολυβόλων, που απαγορεύονται από έναν νόμο του 1934, την εποχή της Ποτοαπαγόρευσης.

Ο κανονισμός είχε επιβληθεί το 2019 από την κυβέρνηση του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τη χρήση "bump stock" σε περιστατικό μαζικών πυροβολισμών το 2017 που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 58 άνθρωποι σε φεστιβάλ μουσικής κάντρι στο Λας Βέγκας.

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι έχουν πει πως ο κανονισμός ήταν απαραίτητος για τη δημόσια ασφάλεια στις ΗΠΑ, μια χώρα που αντιμετωπίζει μια επίμονη βία με όπλα.

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία απαγορεύει την πώληση ή κατοχή πολυβόλων, η οποία τιμωρείται με φυλάκιση 10 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

