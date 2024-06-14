Κεχαγιά για ανασχηματισμό: Πανικός και αμηχανία

«Πολύ διστακτικό» χαρακτήρισε τον ανασχηματισμό η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Βούλα Κεχαγιά, σε συνέντευξη της στον ρ/σ ΣΚΑΪ, υποστηρίζοντας ότι «περιορίζεται σε ανακύκλωση προσώπων και προσπαθεί να διατηρήσει εσωκομματικές ισορροπίες». «Είναι ένας συμβιβαστικός ανασχηματισμός από την πλευρά του πρωθυπουργού, που καταδεικνύει προφανώς και την κατάσταση πανικού στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής. Πανικός και αμηχανία», ανέφερε.

Η κ. Κεχαγιά ανέφερε ότι θα περίμενε ο πρωθυπουργός να άλλαζε περισσότερους υπουργούς, «γιατί δεν είναι μόνο η έξοδος του κ. Σκρέκα από την κυβέρνηση, στον οποίο υποθέτω ότι ο κ. πρωθυπουργός χρεώνει αναποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της ακρίβειας». Σχολίασε ειδικότερα πως «όταν διατηρείς στο κυβερνητικό σχήμα ή στο συγκεκριμένο πόστο και τον κ. Χατζηδάκη - ο οποίος χαράσσει την οικονομική πολιτική και αποφάσισε την επιβολή του χαρατσιού στους ελεύθερους επαγγελματίες, το οποίο δεν υπήρχε στο πρόγραμμα της ΝΔ - ή όταν διατηρείς στο ίδιο πόστο, στον κρίσιμο τομέα της δημόσιας υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, την ώρα που καθημερινά συμπολίτες μας πεθαίνουν στα ράντζα των νοσοκομείων σχεδόν αβοήθητοι, νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα». Πρόσθεσε πως είτε ο κ. Μητσοτάκης δεν πήρε το μήνυμα είτε δεν έχει εφεδρείες.

Απαντώντας στο σχόλιο ότι «είναι βαριές κουβέντες αυτές» (η αναφορά ότι «πεθαίνουν άνθρωποι στα ράντζα») και ότι επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν τεράστια προβλήματα στην υγεία, η κ. Κεχαγιά είπε ότι «τα προβλήματα έχουν επιδεινωθεί όμως» και ότι «τώρα όμως, υλοποιείται ένα σχέδιο ιδιωτικοποίησης της δημόσιας υγείας από το παράθυρο». Ανέφερε ότι «η κατάσταση, με ωμό και κυνικό τρόπο εκ μέρους του κ. Γεωργιάδη, έχει φθάσει στην κυριολεξία στο μη περαιτέρω. Η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία είναι τραγική». Υποστήριξε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ το δημόσιο σύστημα υγείας είχε βελτιωθεί.

Ερωτηθείσα για το ότι η χθεσινή συνεδρίαση της ΚΟ ολοκληρώθηκε μετά την ομιλία του κ. Κασσελάκη ανέφερε ότι στο τέλος της συζήτησης ο διευθυντής της ΚΟ ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες οι βουλευτές θα ειδοποιηθούν για μία νέα συνεδρίαση της ΚΟ, στην οποία θα δοθεί η δυνατότητα ασφαλώς να πάρουν το λόγο.

Για το εκλογικό αποτέλεσμα και τη διαφορά 13 μονάδων μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι «η ΝΔ επέμενε ότι θέλει να συγκριθεί με το 2019 - και ούτε με το 2019 κατάφερε να συγκριθεί». «Δεν λέμε λοιπόν ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Λέμε όμως ότι σταθήκαμε όρθιοι και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι, κατά τη δική μας άποψη, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη βρίσκεται σε μία αντίστροφη πορεία. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση», υποστήριξε.

Σημείωσε ότι «η αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος θα γίνει και θα γίνει με ψυχραιμία, όχι με βιαστικά συμπεράσματα, και θα δούμε αν θα έπρεπε να κάνουμε και άλλες κινήσεις ή αν δεν είχαμε και τον ενδεδειγμένο πολιτικό χρόνο για να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις».

Αναφορικά με την επιστολή Χατζηδάκη που ζητά από τον πρόεδρο της Βουλής να γίνει συζήτηση και κοστολόγηση των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, παρουσία του ιδίου αλλά και του κ. Στέφανου Κασσελάκη, και το αν αποδέχεται αυτή τη διαδικασία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Κεχαγιά είπε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «πρώτος προκάλεσε την κυβέρνηση να πάμε μαζί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους». «Με βάση αυτή την τοποθέτηση και την πρόκληση του κ. Κασσελάκη έχουμε την αντίδραση του κυρίου Χατζηδάκη. Στο κοινοβουλευτικό πεδίο θα συγκριθούν τα πάντα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προκαλέσει για να γίνει σύγκριση των δύο οικονομικών προγραμμάτων, άρα δεν βρίσκω λόγο ο κ. Κασσελάκης να μην εμφανιστεί όταν οριστεί συγκεκριμένη συνεδρίαση», είπε.

Για την πρόσκληση του Στ. Κασσελάκη για ευρύτερη συνεργασία προς τις δυνάμεις της Κεντροαριστεράς, το ΠΑΣΟΚ, την Πλεύση Ελευθερίας κ.λπ., τόνισε ότι «η πρόταση, όπως διατυπώθηκε από τον κ. Κασσελάκη, παραμένει στο τραπέζι φυσικά». Εξήγησε ότι η πρόταση που κατέθεσε ο Στέφανος Κασσελάκης χθες στην ΚΟ» λέει να διερευνήσουμε τις πιθανότητες συνεργασίας σε επίπεδο Βουλής, το οποίο για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να καταθέσουμε από κοινού προτάσεις νόμου, να πιέζουμε την κυβέρνηση και να αναζητήσουμε από τώρα και σε βάθος χρόνου ευρύτερες συνεργασίες και συμμαχίες και σε επίπεδο κοινωνίας, τοπικής αυτοδιοίκησης και επιμελητηρίων». Στο ερώτημα αν υπονομεύει την πρωτοβουλία του όταν ξεκαθαρίζει ότι, εφόσον υπάρξει θετική ανταπόκριση, ό,τι και να γίνει, ο πρόεδρος του νέου φορέα θα είναι ο ίδιος, η κ. Κεχαγιά εξήγησε ότι δεν είπε αυτό: «Είπε ότι αν προχωρήσει σε αυτό το επίπεδο, που μόλις σας περιέγραψα, μια συμφωνία, και από κάτω η βάση, η κοινωνία, ενθαρρύνει ακόμη και μία εκλογική συνεργασία σε έναν ευρύτερο φορέα, τότε ο ίδιος θα είναι υποψήφιος για να τεθεί επικεφαλής σε αυτόν το φορέα. Όχι ότι θα είναι ούτως ή άλλως εκείνος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

