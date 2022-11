Υποχώρησε στο 9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Νοέμβριο - Στο 10% στην ευρωζώνη

Στο 9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Νοέμβριο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat). Υπενθυμίζεται ότι η εκτίμηση της Eurostat ήταν 9,5% για τη χώρα μας τον Οκτώβριο, ενώ η Ελληνική Στατιστική Αρχή είχε ανακοινώσει 9,1% για τον ίδιο μήνα.

Για την ευρωζώνη η Eurostat εκτιμά ότι ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 10%,από 10,6% τον Οκτώβριο.

Τον πληθωρισμό επιβάρυναν κυρίως η ενέργεια, με ετήσιο ποσοστό 34,9%, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 13,6%, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά στο 6,1% και οι υπηρεσίες με 4,2%.

