Διπλό πακέτο παροχών για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ετοιμάζει η κυβέρνηση Οικονομία 06:11, 17.11.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Παίρνοντας ως παραδοχή ότι η κατάσταση με τη διεθνή τιμή του φυσικού αερίου δεν θα χειροτερεύσει ώστε να ανατραπούν τα δεδομένα, στην κυβέρνηση είναι έτοιμοι να δώσουν τον υπέρ πάντων αγώνα για την ακρίβεια στο ράφι.