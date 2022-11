Το δίλημμα της κυβέρνησης για τον δημοσιονομικό χώρο Οικονομία 06:16, 16.11.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς, ο κρατικός προϋπολογισμός θα έπρεπε να εμφανίζει αυτήν την περίοδο πρωτογενές έλλειμμα 6,7δισ€. Κι όμως, το πρωτογενές έλλειμμα έχει περιοριστεί σε μόλις 349εκατ€