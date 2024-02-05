«Εργάνη»: Πού κυμάνθηκαν οι μισθοί το 2023

Αυξημένος είναι ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου το 2023 έναντι του 2022 κατά 47.246 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 2,10%.

Ειδικότερα, από την επεξεργασία των στοιχείων τα οποία αντλήθηκαν από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά το έτος 2023, προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 2.296.845.

Ωστόσο, καθώς ορισμένοι από τους προαναφερόμενους κατέχουν περισσότερες από μία θέση εργασίας, προκύπτει ότι ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 2.419.220 (σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας). Διαπιστώνεται λοιπόν ότι 122.375 άτομα απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το έτος 2022, οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονταν σε 2.249.599, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνταν σε θέσεις εργασίας ανέρχονταν σε 2.361.342 (σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας).

Το ύψος των μισθών το 2023

Με βάση τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2023, 284.134 εργαζόμενοι (12,37%) είχαν μηνιαίες αποδοχές έως 500 ευρώ, για 77.145 εργαζόμενους (3,36%) το εύρος του μηνιαίου μισθού κυμάνθηκε από 501 ευρώ έως 600 ευρώ, 54.505 εργαζόμενοι (2,37%) έλαβαν μισθό από 601 ευρώ έως 700 ευρώ και 293.928 εργαζόμενοι (12,80%) είχαν μηνιαίες αποδοχές από 701 ευρώ έως 800 ευρώ.

Επίσης, το εύρος του μηνιαίου μισθού κυμάνθηκε από 801 ευρώ έως 900 ευρώ για 193.472 εργαζόμενους (8,42%), ενώ 329.847 εργαζόμενοι (ποσοστό 14,36%) έλαβαν μηνιαίες αποδοχές από 901 ευρώ έως 1.000 ευρώ.

Από 1.001 ευρώ έως 1.200 ευρώ έλαβαν 373.163 εργαζόμενοι (16,25%), το ποσοστό των εργαζομένων που αμείφθηκε από 1.201 ευρώ έως 1.500 ευρώ έφτασε το 11,21% (257.574 εργαζόμενοι) και 208.623 εργαζόμενοι (9,08%) είχαν μηνιαίες αποδοχές από 1.501 ευρώ έως 2.000 ευρώ.

Τέλος, το εύρος του μηνιαίου μισθού κυμάνθηκε από 2.001 ευρώ έως 2.500 ευρώ για 92.565 εργαζόμενους (4,03%), 48.401 εργαζόμενοι (2,11%) έλαβαν μηνιαίες αποδοχές από 2.501 ευρώ έως 3.000 ευρώ, ενώ ο μισθός ήταν μεγαλύτερος από 3.000 ευρώ για 83.488 εργαζόμενους (3,63%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.