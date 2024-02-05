«Μέσα σε ελάχιστο χρόνο που δεν θα ξεπερνά τα δέκα λεπτά, από σχεδόν ένα μήνα που απαιτείται σήμερα, θα μπορούν να ιδρύονται επιχειρήσεις επιπλέον δώδεκα διαφορετικών νομικών μορφών, με την απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα».

Αυτό υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης με αφορμή την Υπουργική Απόφαση με θέμα «Πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (ΥΜΣ) και της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας».

Όπως αναφέρεται, «ο απαιτούμενος χρόνος για την ηλεκτρονική σύσταση μειώνεται στο ελάχιστο. Εντός των επομένων μηνών και σε μόλις δέκα λεπτά με κόστος από 15 έως 18 ευρώ, ένας επιχειρηματίας μπορεί να κάνει σύσταση εταιρείας με μοναδικό εργαλείο τον προσωπικό του υπολογιστή».

Μέχρι τώρα ο ενδιαφερόμενος νέος επιχειρηματίας χρειαζόταν πολύτιμο χρόνο -που μπορούσε να υπερβεί και τον έναν μήνα- καθώς έπρεπε να επισκεφτεί τουλάχιστον τρεις διαφορετικές υπηρεσίες (Υπηρεσία ΓΕΜΗ Επιμελητηρίου, αρμόδια ΔΟΥ και ΕΦΚΑ).

Όλες οι νομικές μορφές θα μπορούν να συστήνονται με πρότυπο καταστατικό και με πρόσθετο περιεχόμενο ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να συντάσσουν και να υποβάλλουν το καταστατικό της εταιρείας τους.

Οι 12 νομικές μορφές οι οποίες εντάσσονται επιπλέον, είναι οι εξής:

Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές (από 01/05/2024)

Κοινοπραξία (από 01/05/2024)

Αστική Εταιρεία (από 01/05/2024)

Αστικός Συνεταιρισμός (από 01/07/2024)

Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών (από 01/07/2024)

Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας (από 01/07/2024)

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (από 01/10/2024)

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (από 01/10/2024)

Συνεταιρισμός Εργαζομένων (από 01/10/2024)

Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία (από 01/12/2024)

Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (από 01/12/2024)

Ευρωπαϊκή Εταιρεία (από 01/12/2024)

Σε δήλωσή το ο κ. Σκρέκας επισήμανε πως «συνεχίζουμε να δουλεύουμε καθημερινά για να σπάσουμε τα δεσμά τής γραφειοκρατίας που ταλαιπωρεί επαγγελματίες και πολίτες» και προσέθεσε: «Το φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον που οικοδομεί η κυβέρνηση είναι έμπρακτο. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύστασης εταιρείας επεκτείνεται και σε ακόμα 12 νομικές μορφές. Απλουστεύονται χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, προάγεται και διευκολύνεται η επιχειρηματικότητα, ιδίως των νέων. Η απλοποίηση, τυποποίηση και ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών αντιμετωπίζουν τη γραφειοκρατία στην ρίζα της. Η κυβέρνησή μας αλλάζει την Ελλάδα και το αποδεικνύει καθημερινά».

