Το ευρώ ενισχύεται 0,47%, στα 1,0909 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,47% και διαμορφώνεται στα 1,0909 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 160,3840 γεν, στο 0,8554 με τη στερλίνα και στο 0,9402 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,85% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 147,0810 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,53% και διαμορφώνεται στα 1,2752 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.