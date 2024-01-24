Λογαριασμός
Το ευρώ ενισχύεται 0,47%, στα 1,0909 δολάρια

Το ευρώ βρίσκεται στα 160,3840 γεν, στο 0,8554 με τη στερλίνα και στο 0,9402 με το ελβετικό φράγκο.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,47% και διαμορφώνεται στα 1,0909 δολάρια.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,85% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 147,0810 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,53% και διαμορφώνεται στα 1,2752 δολάρια.

