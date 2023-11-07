Του Χρυσόστομου Τσούφη

Στις 3 Οκτωβρίου γράφαμε από τον skai.gr για το μέτρο της τελευταίας στιγμής το οποίο σχεδιάζει η κυβέρνηση και οι δηλώσεις τόσο του Υπουργού Οικονομικών στον ΣΚΑΙ όσο και του Χάρη Θεοχάρη στο MEGA, επιβεβαίωσαν πλήρως ότι το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει μια πρόσθετη βοήθεια στους πιο αδύναμους για την ενίσχυση τους κατά της ακρίβειας.

Ο Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Θάνο Πετραλιά, ο οποίος έχει τα ...κλειδιά θησαυροφυλακίου του κράτους , και μαζί μετράνε κάθε μέρα αν τα...κουκιά βγαίνουν. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται πριν την κατάθεση του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού όταν και θα υπάρχει μια πληρέστερη εικόνα των δημοσιονομικών περιθωρίων.

Τα έως τώρα δεδομένα μιλούν για μια ενίσχυση στα πρότυπα της περσινής επιταγής ακρίβειας η οποία κόστισε στον προϋπολογισμό 232εκατ€ και δόθηκε λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Είναι όμως αμφίβολο αν τα χρήματα θα φτάσουν κι αυτό θα κριθεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Επομένως αν δεν φτάσουν ή τα χρήματα θα είναι λιγότερα από τα 250€/δικαιούχο ή οι δικαιούχοι θα είναι λιγότεροι. Στο Υπουργείο Οικονομικών θα αισθάνονταν πιο άνετα αν δεν προέκυπταν τον τελευταίο μήνα αυξημένες δαπάνες για τις ανάγκες των νοσοκομείων και της ΔΥΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος 1,1% θα διαφυλαχθεί σαν κόρη οφθαλμού με δεδομένο ότι την 1η Δεκεμβρίου αποφασίζει ο οίκος Fitch για το αν θα μας αποδώσει την επενδυτική βαθμίδα.

Πέρυσι, την Χριστουγεννιάτικη επιταγή ακρίβειας είχαν λάβει:

-1 εκατομμύριο συνταξιούχοι με συντάξεις έως 800€

-35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες

-172.000 δικαιούχοι αναπηρικού επιδόματος

Επιπλέον:

-225.000 δικαιούχοι έλαβαν διπλή δόση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

-800.000 δικαιούχοι έλαβαν μιάμιση δόση επιδόματος τέκνων

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, η περίμετρος των ωφελούμενων θα είναι η ίδια αλλά τίποτε δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει γιατί δεν υπάρχει ακόμη ακριβής εικόνα του δημοσιονομικού χώρου.

Όπως και να έχει, η επιταγή ακρίβειας θα έρθει να συμπληρώσει τη λίστα με 6 ακόμη μέτρα τα οποία η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τις επόμενες 50 ημέρες:

-Market Pass 2 που ήδη έχει αρχίσει να πληρώνεται

-Youth Pass η πλατφόρμα για το οποίο ανοίγει στις 9 Νοεμβρίου

-Επίδομα θέρμανσης για το οποίο η πλατφόρμα θα ανοίξει στα μέσα του μήνα και η πρώτη δόση θα καταβληθεί πρώτη δόση για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 8 Δεκεμβρίου.

-Η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

-Το επίδομα προσωπικής διαφοράς για συνταξιούχους με προσωπική διαφορά άνω των 10€

-Η αύξηση του εγγυημένου εισοδήματος κατά 8% για 250.000 ευάλωτα νοικοκυριά.





