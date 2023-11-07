Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Δευτέρα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, διευρύνοντας το θετικό σερί του.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 34,54 μονάδων (+0,10%), στις 34.095,86 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 40,50 μονάδων (+0,30%), στις 13.518,78 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 7,64 μονάδων (+0,18%), στις 4.365,98 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

