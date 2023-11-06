Τους 629 έφτασαν οι κωδικοί προϊόντων με «Μόνιμη μείωση τιμής»

Τους 629 έφτασαν οι κωδικοί προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη μείωση τιμής», ενώ σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των πολυεθνικών στις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο για υπέρβαση του μέγιστου περιθωρίου κέρδους που επιτρέπεται για προϊόντα που είναι βασικά για την ανθρώπινη διαβίωση.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης, κατά την συνάντηση πραγματοποιήθηκαν γόνιμες συζητήσεις με τους εκπροσώπους των δύο πολυεθνικών εταιρειών, καθώς έγινε διάλογος με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού.

Στο μεταξύ συνεχίζεται ο έλεγχος σε άλλες 5 πολυεθνικές επιχειρήσεις και δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι τις αμέσως επόμενες μέρες ενδέχεται να ανακοινωθούν νέα πρόστιμα.

Αναγνωστόπουλος: Συνεχείς οι έλεγχοι για αισχροκέρδεια

Όλα τα πρόστιμα τα οποία έχουν μπει μέχρι στιγμής σε εταιρίες, είτε για πλασματικές εκπτώσεις, είτε για αθέμιτη κερδοφορία, στη συντριπτική τους πλειονότητα εισπράττονται, είπε στην ΕΡΤ ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, προβλέπεται χρονικό περιθώριο 60 ημερών, εάν θέλουν οι εταιρείες να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Ο γενικός γραμματέας ανέφερε ότι ο τελευταίος έλεγχος, αυτός ο οποίος απέδωσε και τα πρόστιμα των 2 εκατ. ευρώ στις δύο πολυεθνικές για αθέμιτη κερδοφορία, έγινε τους τελευταίους μήνες από το καλοκαίρι μέχρι και το Σεπτέμβριο. Ωστόσο, οι έλεγχοι συνεχίζονται και είναι καθημερινοί και συνεχείς σε όλα τα σημεία της αγοράς. Δεν είναι μόνο στις πολυεθνικές επιχειρήσεις, είναι στις επιχειρήσεις λιανικής, στις εμπορικές επιχειρήσεις, σε άλλες παραγωγικές επιχειρήσεις, παντού, σημείωσε.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος ανέφερε επίσης, ότι αυτές τις ημέρες ελέγχονται 5 πολυεθνικές επιχειρήσεις αλλά ταυτόχρονα ελέγχονται και μικρότερες ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ είναι στο μικροσκόπιο και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης. Πρόκειται για ενδελεχή έλεγχο, συνέχισε ο γενικός γραμματέας, και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξηγήσουν για ποιο λόγο έχουν προβεί σε ανατιμήσεις, και αν αυτό αποδειχτεί επαρκές δεν θα δεχτούν πρόστιμο, αλλά αν δεν αποδειχθεί επαρκές θα επιβληθούν αυστηρά πρόστιμα.

Ιδιαίτερα για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις όμως, όπως είπε, υπήρξαν κάποια στοιχεία τα οποία δημιούργησαν απορίες στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, με αποτέλεσμα να γίνει ενδελεχής έλεγχος σε όλους του κωδικούς τους. Εκεί βρέθηκαν κάποιες παρατυπίες που οδήγησαν στην επιβολή προστίμων, επειδή υπήρξε υπέρβαση του μέγιστου περιθωρίου κέρδους που επιτρέπεται για τα προϊόντα που είναι βασικά για την ανθρώπινη διαβίωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

