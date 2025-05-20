Επιδοτήσεις ρεύματος 6,7 εκατ. ευρώ έχουν εξασφαλίσει 61.421 επιχειρήσεις από τις 12 Μαΐου όταν άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων έως σήμερα.
Η επιδότηση κυμαίνεται από 2 έως 4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12 Ιουνίου.
Πηγή: skai.gr
- Πιερρακάκης: Το Υπερταμείο είναι καταλύτης μιας μεγάλης οικονομικής αλλαγής σε μια Ελλάδα που δεν μπορεί να περιμένει
- ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στις αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα τον Μάρτιο κατά 3,5% και 3,3% αντίστοιχα
- Στους 811.324 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Απρίλιο - Ετήσια μείωση κατά 6,9%
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.