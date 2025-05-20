Επιδοτήσεις ρεύματος 6,7 εκατ. ευρώ έχουν εξασφαλίσει 61.421 επιχειρήσεις από τις 12 Μαΐου όταν άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων έως σήμερα.

Η επιδότηση κυμαίνεται από 2 έως 4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.