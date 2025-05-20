Λογαριασμός
Πάνω από 61.000 επιχειρήσεις έχουν εξασφαλίσει ως τώρα επιδοτήσεις ρεύματος - Ύψους €6,7 εκατ.

Η επιδότηση κυμαίνεται από 2 έως 4 λεπτά ανά κιλοβατώρα - Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12 Ιουνίου

Επιδοτήσεις ρεύματος

Επιδοτήσεις ρεύματος 6,7 εκατ. ευρώ έχουν εξασφαλίσει 61.421 επιχειρήσεις από τις 12 Μαΐου όταν άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων έως σήμερα. 

Η επιδότηση κυμαίνεται από 2 έως 4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12 Ιουνίου.

