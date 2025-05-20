ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στις αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα τον Μάρτιο κατά 3,5% και 3,3% αντίστοιχα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, κατά τον μήνα Μάρτιο 2025 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 1.208.535 και οι διανυκτερεύσεις σε 2.728.326, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, κατά 3,5% στις αφίξεις και 3,3% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Μάρτιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 4,7% στις αφίξεις και 3,7% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,7% και 2,9%, αντίστοιχα. Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους ημεδαπούς με 57,9% και 54,9%, αντίστοιχα. Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Μάρτιο 2025, ανήλθε σε 2,3 ημέρες.

