Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Απρίλιο 2025, ανήλθε σε 811.324 άτομα, καταγράφοντας μείωση κατά -59.990 άτομα (-6,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Απρίλιο 2024 και μείωση κατά -114.717 άτομα (-12,4%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάρτιο 2025.

Από αυτά 440.095 (ποσοστό 54,2%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 371.229 (ποσοστό 45,8%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

- Οι άνδρες ανέρχονται σε 279.660 άτομα (ποσοστό 34,5%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 531.664 άτομα (ποσοστό 65,5%).

- Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 247.448 άτομα (ποσοστό 30,5%).

- Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 388.944 άτομα (ποσοστό 47,9%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 263.385 άτομα (ποσοστό 32,5%) και 160.313 άτομα (ποσοστό 19,8%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Απρίλιο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 156.056 άτομα, από τα οποία οι 113.017 (ποσοστό 72,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 43.039 (ποσοστό 27,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 70.001 (ποσοστό 44,9%) και οι γυναίκες σε 86.055 (ποσοστό 55,1%).

Ο αριθμός των επιδοτούμενων κατέγραψε μείωση κατά -16.622 άτομα (-9,6%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Απρίλιο 2024 και μείωση κατά -11.891 άτομα (-7,1%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάρτιο 2025.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 106.578 (ποσοστό 68,3%) είναι κοινοί, 2.663 (ποσοστό 1,7%) είναι οικοδόμοι, 43.039 (ποσοστό 27,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 3.311 (ποσοστό 2,1%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 390 (ποσοστό 0,2%) είναι εκπαιδευτικοί και 75 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί.

Πηγή: skai.gr

