Επίσκεψη στο Υπερταμείο πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός ενημερώθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιάννη Παπαχρήστου και τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Παναγιώτη Σταμπουλίδη για τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου.

Το Υπερταμείο μέσα από ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο δημοσίων επιχειρήσεων και μετοχικών συμμετοχών διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 11,7 δισ. ευρώ και απασχολεί 25.000 εργαζόμενους. Αριθμεί 23 θυγατρικές, σε 9 βασικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Με την επίσκεψή του και τις δηλώσεις που ακολούθησαν, ο κ. Πιερρακάκης έδωσε το στίγμα ότι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το Υπερταμείο θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και μετασχηματισμού της οικονομίας.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε χαρακτηριστικά:«Το Υπερταμείο εξελίσσεται σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, αφήνοντας πίσω του τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, τα δύσκολα χρόνια των Μνημονίων, όπου ο κυρίαρχος στόχος ήταν η εξυπηρέτηση των δανειστών και λιγότερο η αξιοποίηση του εθνικού πλούτου.

Διευρύνοντας, όμως, τις οικονομικές μας δυνατότητες, πετυχαίνοντας βελτιώσεις στις οικονομικές μας επιδόσεις, καταφέραμε να ανακτήσουμε την εθνική κυριαρχία. Και το Υπερταμείο, αυτή τη στιγμή, παίζει έναν ρόλο καταλύτη στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Βρίσκεται στον πυρήνα της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας μας με έμφαση στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στις επενδύσεις.

Το Υπερταμείο διαχειρίζεται μια ονομαστική αξία από assets 11,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό, βέβαια, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι αρκετά μεγαλύτερο γιατί συζητάμε για την αποτίμηση της δημόσιας περιουσίας. Να δούμε ποια είναι η δημόσια περιουσία του κράτους εδώ και χρόνια. Αυτό, λοιπόν, και ειδικά με τη νέα Διοίκηση του Υπερταμείου, γίνεται για πρώτη φορά με έναν εξαιρετικά συστηματικό τρόπο και με μεγάλη έμφαση στα ψηφιακά μέσα.

Και έτσι, πολύ σύντομα, θα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι θα είμαστε σε θέση να “ταράξουμε” τα νερά στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. “Να δώσουμε ζωή” στα assets του Δημοσίου τα οποία δεν είχαν αξιοποιηθεί εδώ και χρόνια. Είτε μιλάμε για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, είτε μιλάμε για τις ελληνικές αλυκές, είτε μιλάμε για λιμάνια, μαρίνες, ιαματικές πηγές. Θα αναζητήσουμε στρατηγικούς επενδυτές για να μπορέσουμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίδραση στην ελληνική οικονομία, πόσο μάλλον όταν βλέπουμε ότι διεθνώς υπάρχει και όλο αυτό το πολύ θετικό momentum για τις οικονομικές μας επιδόσεις.

Το Υπερταμείο είναι ο καταλύτης μιας μεγάλης οικονομικής αλλαγής σε μια Ελλάδα η οποία δεν μπορεί να περιμένει».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου επεσήμανε τα εξής: «Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τον οποίον είχαμε μια εποικοδομητική συνάντηση για την αποστολή του Υπερταμείου. Είμαι πεπεισμένος ότι σε αυτή τη νέα εποχή, το Υπερταμείο θα λειτουργήσει ακόμα πιο αποφασιστικά ως καταλύτης βιώσιμης ανάπτυξης με την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου στο χαρτοφυλάκιό μας, τη βελτίωση της λειτουργίας των θυγατρικών και την ωρίμανση και υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και τη δημιουργία του νέου επενδυτικού βραχίονα. Αξιοποιώντας το υψηλό επίπεδο και την πλούσια τεχνογνωσία των στελεχών μας, θα εργαστούμε με διαφάνεια, συνέπεια και χρηστή εταιρική διακυβέρνηση προκειμένου να συμβάλλουμε στην οικοδόμηση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα τεθεί σε λειτουργία το Νέο Επενδυτικό Ταμείο Υποδομών, το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να επενδύσουμε σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας, συμβάλλοντας στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Παράλληλα, μία σειρά από έργα που τρέχουν από τις θυγατρικές μας (ΕΤΑΔ, ΕΛΤΑ, Συγκοινωνίες Αθηνών κ.α.), αλλά και έργα υποδομών, μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης.

Ο ρόλος μας είναι ενεργός και πολυεπίπεδος. Το Υπερταμείο/Growthfund είναι η γέφυρα ανάμεσα στο Δημόσιο και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Η πυξίδα μας είναι τα λίγα λόγια και πολλά απτά αποτελέσματα που θα δημιουργήσουν αξία στην οικονομία και θα καταστήσουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας καλύτερη».

Η στρατηγική του εστιάζει σε τρεις διαστάσεις:

Μετασχηματισμός υφιστάμενων δημόσιων επιχειρήσεων με ψηφιακά εργαλεία, νέα επιχειρησιακά μοντέλα και κουλτούρα μετρήσιμης αποτελεσματικότητας.

Επιτάχυνση εμβληματικών υποδομών μέσω του PPF, με στόχο το πέρασμα από το σχεδιασμό στην πράξη με γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο.

Μετατροπή σε σύγχρονο sovereign wealth fund που μέσα από το νέο Επενδυτικό Ταμείο για το οποίο έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι πρόδρομες ενέργειες. Με την ενοποίηση του ΤΑΙΠΕΔ, του ΤΧΣ και του Υπερταμείου σε έναν ενιαίο φορέα, προχωράμε σε ένα νέο λειτουργικό μοντέλο για το Δημόσιο: πιο λιτό, πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό.

Το Υπερταμείο/Growthfund είναι το όχημα που συνδέει τις υποδομές με τις ανάγκες του πολίτη, τις επενδύσεις με τη βιωσιμότητα, το κράτος με την καινοτομία. Από τις αναβαθμισμένες συγκοινωνίες της Αθήνας μέχρι την αξιοποίηση της δημόσιας γης με τεχνητή νοημοσύνη, ο ρόλος μας είναι μετρήσιμος και ουσιαστικός. Η νέα εποχή για το Υπερταμείο αντανακλά τα νέα δεδομένα της εθνικής οικονομίες, τις νέες ευκαιρίες και τις νέες δυνατότητες που πλέον έχουμε. Πρόκειται για μια εποχή εθνικής επιστροφής, μεταρρυθμίσεων και ουσιαστικών έργων με κοινωνικό αποτύπωμα. Με θεσμική σοβαρότητα και τεχνολογική τόλμη, διαμορφώνουμε έναν πιο λειτουργικό δημόσιο τομέα και μια οικονομία που εμπνέει εμπιστοσύνη και δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία προς όφελος των πολιτών.

Νέο Επενδυτικό Ταμείο

Το Νέο Επενδυτικό Ταμείο Υποδομών που θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 2025 (Q2), προκειμένου να δώσει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση σε βιώσιμες επενδύσεις στους τομείς των υποδομών και της καινοτομίας, σε συνεργασία με διεθνείς αξιόπιστους εταίρους. Θα επενδύει σε υποδομές σχετικές με τα logistics, την τεχνολογία, την ενέργεια και την κυκλική οικονομία, συμβάλλοντας στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις.

Παραδείγματα Έργων & Θυγατρικών

ΕΤΑΔ: επιτάχυνση του έργου με οικονομικό & κοινωνικό αντίκτυπο

Έναρξη ψηφιοποίησης ακινήτων (εργαλείο AI: χαρτογράφηση 36.000 ακινήτων, αποτίμηση 6.000, και η εκτέλεση ενεργειών ωρίμανσης σε ένα υποσύνολο μέχρι 1.000 ακινήτων)

Η πρώτη φορά που το Ελληνικό Δημόσιο θα γνωρίζει τι περιουσία θα έχει στα χέρια του:

Ταε Κβο Ντο: Σε διαδικασία συμφωνίας παραχώρησης στην Περιφέρεια (Q2), μέρος της ενίσχυσης του παραλιακού μετώπου της Αττικής (Φαληρικός όρμος) με δέσμευση για επενδύσεις στο ακίνητο με τη δημιουργία του μητροπολιτικού πάρκου ΑΕΝΑΟΝ, η συμφωνία γίνεται με όρους της αγοράς.

Ακτή Βουλιαγμένης, σε εξέλιξη ο διαγωνισμός με μεγάλη επιτυχία / Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από 7 επενδυτικά σχήματα για την εκμίσθωση της «Ακτής Βουλιαγμένης» πληροφορίες εδώ.

ΞΕΝΙΑ Άνδρου, παραχώρηση στο Δήμο που θα αναλάβει τις απαραίτητες επενδύσεις και πολεοδομικές παρεμβάσεις για την αναβίωση του ακινήτου (έχει προταθεί να γίνει τελετή παράδοσης του ακινήτου παρουσία του Υπουργού και των διοικήσεων ΥΤ & ΕΤΑΔ).

Παλατάκι : το Κυβερνείο της Θεσνίκης γίνεται ξανά Παλατάκι. Ήταν σε εγκατάλειψη εδώ και 18 χρόνια, γίνονται μελέτες μετά από τριμερή συμφωνία Βουλής των Ελλήνων – Υπερταμείο-ΕΤΑΔ για να αποδοθεί ως δημόσιος χώρος

Έργα Υποδομών και τουριστικής ανάπτυξης μέσα στο οικοσύστημα του Υπερταμείου

22 Περιφερειακά Αεροδρόμια εκκίνηση διαγωνιστικής διαδικασίας (Q3) και επίδραση σε όλες τις κατά τόπους οικονομίες της χώρας. Αεροδρόμιο Καλαμάτας υπογραφή & κύρωση σύμβασης παραχώρησης.

ΔΕΘ: Εκκίνηση διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας έως τον Σεπτέμβριο με όρους. Σε διαδικασία υλοποίηση ένα εμβληματικό έργο για τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα. Σε φάση ολοκλήρωσης του χρηματοδοτικού μοντέλου για να γίνει ένα βιώσιμο έργο για την πόλη παράλληλα με την παράδοση 100 στρεμμάτων Μητροπολιτικού Πάρκου. Πληροφορίες εδώ.

ΓΑΙΑΟΣΕ – Υποδομές Logistic Centers ΓΚΟΝΟΣ: Β’ φάση διαγωνισμού – έχει ολοκληρωθεί αξιολόγηση των προσφορών ΘΡΙΑΣΙΟ: θέση σε ισχύ της σύμβασης παραχώρησης.

Oλοκλήρωση διαγωνισμού Λιμένος Λαυρίου Μαρινών Κατάκολου - Πάτρας - Καβάλας)

Εγνατία Οδός- ολοκλήρωση

Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF)

H Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (Project Preparation Facility - PPF) του Υπερταμείου συνεχίζει με συνέπεια και διαφάνεια την ωρίμανση και δημοπράτηση κρίσιμων έργων στρατηγικής σημασίας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 8 δισ. ευρώ που χρηματοδοτούνται κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ολοκλήρωση των διαγωνισμών για το RRF- ολοκλήρωση της σύμβασης έργων για τις κτηματικές υπηρεσίες- νέα κυβερνητική με ανάθεση έργων άνω των 3 δισ. ευρώ.



