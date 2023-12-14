ΕΦΚΑ: Πότε θα πληρωθούν συντάξεις και επιδόματα λόγω Χριστουγέννων

Ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και με στόχο την οικονομική διευκόλυνση των συνταξιούχων οι ημερομηνίες για τις πληρωμές των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2024 και του επιδόματος προσωπικής διαφοράς θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα.

Συγκεκριμένα:

Α. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ [συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 12.5.2016 (Ν.4387/12.5.2016 και έπειτα] και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω συντάξεις θα είναι αυξημένες κατά 3%, με αποτέλεσμα η εθνική σύνταξη για το 2024 να διαμορφώνεται στα 426,17 ευρώ από 413,76 ευρώ (+12,41 €).

Β. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 θα πιστωθεί το «επίδομα προσωπικής διαφοράς» με ποσά που κυμαίνονται από 100 – 200 ευρώ σε 730.550 συνταξιούχους, ενώ το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στα 102.8 εκατομμύρια ευρώ.

Η κατανομή του επιδόματος στους δικαιούχους εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:



Υπενθυμίζεται ότι οι ασφαλισμένοι με συντάξιμες αποδοχές άνω των 1.600 ευρώ δεν θα λάβουν επίδομα.

Γ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ευάλωτων νοικοκυριών κατά τον Δεκέμβριο 2023

Τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του επιδόματος των 150 ευρώ η οποία θα καταβληθεί σε 929.227 χαμηλοσυνταξιούχους στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου και η προσυνταξιοδοτική παροχή μηνός Οκτωβρίου 2023 και οι οποίοι κατά τον μήνα αυτό είχαν ποσό προσωπικής διαφοράς συντάξεων, ίσο ή μικρότερο των δέκα (10) ευρώ. Επίσης, έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους διακοσίων (200) ευρώ θα λάβουν 45.860 δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ.

Συνολικά, 975.087 δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ευάλωτων νοικοκυριών 100 ή 200 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση χορηγείται στους παραπάνω δικαιούχους εφόσον τους καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου ή προσυνταξιοδοτική παροχή μηνός Οκτωβρίου 2023, αθροιστικώς, συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού έως και επτακόσια (700) ευρώ.

